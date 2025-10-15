こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【跡見学園女子大学】11/８（土）文京ミニOCで「学校推薦型選抜対策セミナー」を開催
跡見学園女子大学（東京都文京区、学長：小仲信孝）文京キャンパスで、11月8日（土）にミニオープンキャンパスとして「学校推薦型選抜対策セミナー」を開催します。
今年度の学校推薦型選抜の入学試験は、
■Ⅰ期（併願制）の試験日は11月16日（日）【出願期間】11月1日（土）～7日（金）
■Ⅱ期（併願制）の試験日は12月14日（日）【出願期間】11月25日（火）～12月8日（月）
それぞれ文京キャンパスで実施します。
試験を目前に控えた受験生に、最後の総仕上げとして有意義な時間にしていただける企画をご用意しました。個別相談もできますので、ぜひご参加ください。
■文京ミニオープンキャンパス「学校推薦型選抜対策セミナー」概要
【開催日時】11月8日（土）13時～15時30分
【注目プログラム】
〇学生プレゼンテーション～私の合格体験記～
学校推薦型選抜で入学した在学生2名が合格体験談をお話しします。
〇学校推薦型選抜のための面接対策講座
面接で話す内容や作法など、面接対策に特化した企画です。
〇入試説明＆学校推薦型直前対策
学校推薦型選抜の概要をはじめ、志望理由書や課題作文、面接のポイントをまとめて説明します。
〇面接体験
学校推薦型選抜での受験希望者にとって最後の面接体験の機会です。面接官からフィードバックをもらうことで本番に活かすことができます。
◆学校推薦型選抜についてはこちらhttps://www.atomi.ac.jp/univ/admission/university/public_advertisement_recommendation/
◆11/8の参加申し込みはこちらから
https://bc.linesg.jp/linebc/liff_oc/liff_oc_pc_access.aspx?scl_no=7516200&evt_grp_id=eba842d6-0c5a-4656-aa2a-cfd50f0091d7
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
