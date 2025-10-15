こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
いよいよ東京デフリンピックが11月15日に開幕！都立大公式YouTubeにて、デフスポーツ関連動画を公開～デフスポーツ観戦がさらに楽しくなる、新動画2本を新規公開～
東京都立大学（以下「本学」という）は、日本で初めての開催となる東京2025デフリンピックが本年11月15日に開幕することに先立ち、本学公式YouTube「都立大Channel」にて、２本のデフスポーツ関連新規動画が2025年９月に追加され、このたび全15本のデフスポーツ関連動画が公開となりましたので、お知らせします。
本学は、荒川区東尾久に健康福祉学部を構え、豊かな人間性を備えた保健医療職の育成に取り組んでいます。東京2020パラリンピック競技大会の開催を契機に、2017年度からは、地域社会への貢献活動の一環として、デフスポーツやパラスポーツなど、障害者スポーツの普及と共生社会の実現を目指した取組を展開しています。
障害の有無、性別、年齢等に関わらず、すべての人が共に楽しめるデフスポーツやパラスポーツ体験会を開催し、関連動画の配信を通じて、より多くの人にその魅力を伝えることで、障害への理解を深め、共生社会の構築を目指しています。
動画では、東京デフリンピック2025で行われる各種競技の紹介やインタビュー、応援の方法などを紹介しており、デフリンピック開幕前の機運醸成にも繋げます。
１ 東京都立大学の公開動画
（１）音のないスポーツの世界 デフ卓球
（２）音のないスポーツの世界 デフフットサル
（３）ＴＭＵパラスポーツ 石川直宏さんのパラサッカーチャレンジ！！【デフフットサル編】
（４）音のないスポーツの世界 デフバレーボール
（５）日本におけるデフスポーツの歴史
（６）デフスポーツを応援しに行こう！！
（７）デフバスケットボールを応援しよう！！
（８）「デフ柔道」を応援しよう！！
（９）「君が代」を手話で歌おう！！
（10）デフ自転車を応援しよう！！
（11）デフ陸上を応援しよう！！
（12）デフバドミントンを応援しよう！！
（13）「競技名」を手話で話そう！！
（14）デフ射撃を応援しよう！！ NEW
（15）（デフフットサル＆デフサッカー女子）山本監督インタビュー NEW
２ 視聴方法
YouTube「都立大Channel」による配信
https://www.youtube.com/channel/UCxUDqPrYPg7L-_DJ38nlwAA
３ 関連情報
・東京デフリンピック２０２５について
https://deaflympics2025-games.jp/
・東京都立大学荒川キャンパスで実施しているパラスポーツ体験会等について
https://www.hs.tmu.ac.jp/parasports.html
問合せ先
東京都立大学荒川キャンパス管理部管理課企画担当
電話：03-3819-7108
