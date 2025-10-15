食べこぼし汚れもサッと拭けてお手入れ簡単に。飲食店で人気の幼児用補助いす専用カバー誕生！『Combi ブースターシート専用カバーBU1C』2026年1月新発売

3才まで使える幼児用補助いすのブースターシートは、2007年に発売以来、固定式テーブルとベンチシートに片手で簡単に取り付けられる使いやすさと、重ねて収納できるスタッキング性が評価され、ファミリーレストランや回転寿司チェーン店など、幅広い飲食店でご採用いただいています。新製品の専用カバーには、汚れを拭き取りやすい合成皮革素材を採用。食べこぼしなどで汚れやすいベルトやバックル部分を覆う形状で、店舗スタッフの日々の清掃負担を軽減します。さらに、カバーで座面がやわらかくなり、より快適な座りごこちを実現しました。清潔さと快適さを備えた、お子さま連れでの外食を応援するアイテムです。