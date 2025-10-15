こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
食べこぼし汚れもサッと拭けてお手入れ簡単に。飲食店で人気の幼児用補助いす専用カバー誕生！『Combi ブースターシート専用カバーBU1C』2026年1月新発売
ベビー用品総合メーカーであるコンビ株式会社の100％子会社で、お子さまとの外出支援事業を行うコンビウィズ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:山粼浩二郎)は、飲食店向けお食事用補助いす『Combi ブースターシートBU11/BU13』に簡単に取り付けられ、食べこぼしなどの汚れをお手入れしやすくする専用カバーを、2026年1月に発売します。
3才まで使える幼児用補助いすのブースターシートは、2007年に発売以来、固定式テーブルとベンチシートに片手で簡単に取り付けられる使いやすさと、重ねて収納できるスタッキング性が評価され、ファミリーレストランや回転寿司チェーン店など、幅広い飲食店でご採用いただいています。
新製品の専用カバーには、汚れを拭き取りやすい合成皮革素材を採用。食べこぼしなどで汚れやすいベルトやバックル部分を覆う形状で、店舗スタッフの日々の清掃負担を軽減します。さらに、カバーで座面がやわらかくなり、より快適な座りごこちを実現しました。
清潔さと快適さを備えた、お子さま連れでの外食を応援するアイテムです。
【製品概要】
留め具なしで簡単に取り付け
汚れやすいベルト・バックルをカバー！
合成皮革素材で汚れてもサッと拭き取れる
【製品詳細】
さらに詳しい製品の詳細はこちら▶https://www.combiwith.co.jp/docs/activity/newrelease_bu1c.pdf
製品に関するお問い合わせ先：コンビウィズ株式会社
本社/東日本・首都圏営業所 TEL：03-5828-7631 西日本営業所 TEL：06-6942-0384
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03‐5828‐7607
FAX：03‐5828‐7662
Mail：pr@combi.co.jp
関連リンク
製品リーフレット
https://www.combiwith.co.jp/docs/activity/newrelease_bu1c.pdf
