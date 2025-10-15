一度使えば、その便利さがわかる！「ラストワンマイル問題」も解決！「PUDOステーション」を東京・青森・埼玉・神奈川のイベントで出展決定。令和注目の配送サービスをこの機会に体験しよう！

Packcity Japan株式会社

2025年１０月1５日

Press Release Packcity Japan株式会社

報道関係者各位

オープン型宅配便ロッカー「PUDOステーション」を展開するPackcity Japan株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：柳田 晃嗣、以下「PCJ」）は、ヤマト運輸 株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：阿波 誠一、以下「ヤマト運輸」）が参加 する以下のイベントで「PUDOステーション」体験イベントを実施いたします。

「PCJ」の「PUDOステーション」は、全国約7,000カ所（25年10月現在）に設置されており、いつでも、どこでも、好きな場所で非対面・非接触での荷物の受け取り・発送を実現するオープン型宅配便ロッカーです。１カ所で複数の宅配事業者の荷物の受け取り・発送ができるた め、拠点や利用者が増え続けています。また、配送の効率化により、ラストワンマイル問題の一つである再配達削減などに貢献する有効な手段としても注目されています。

ただ、SNSユーザーの声や調査結果より、「PUDOステーション」の初回使用時において、

どうすればいいかわからないなどの意見が多くありました。

そのため今回、ヤマト運輸が参加するイベントブースに「PUDOステーション」を設置し、使用方法を対面で説明する機会を設けることで、「PUDOステーション」の利用促進を図ります。

2025年10月17日（金）東京都のイベントを皮切りに、青森県・埼玉県・神奈川県川崎市にて

実施いたします。

詳細は以下の通りです。

少しでも多くの方に「PUDOステーション」を体験いただき生活の一部としてご利用いただくことで、

利便性と社会課題の解決に今後とも寄与できればと思っております。

PUDOステーション 本体イラスト

【PUDOステーション体験イベント日程】

1 東京地区 イベント名：「スマートシティフェスタ」内

実施日時：2025年10月17日（金）、18日（土）、19日（日）の3日間

全日程10:00-17:00 （予定）

実施場所: 西新宿エリア一体

東京都庁都民広場（屋外）・11号街路下歩道部（半屋外）・11号街路 （屋外）・新宿中央公園ファンモアタイムひろば（屋外）・ 4号街路（屋外）

2 青森地区 イベント名：「あおもり環境フェア2025」内

実施日時：2025年10月18日（土）、19日（日）の2日間

18日（土）10:00-16:00、19日（日）10:00-15:00（予定）

実施場所: 青森産業会館

関連HP:あおもり環境フェア2025 - NPO法人青森県環境パートナーシップセンター

3 埼玉地区 イベント名：宅配を1回で受け取ろうキャンペーン（仮）

実施日時：2025年11月14日（金） （予定）

実施場所: 埼玉県庁前 ※イベント詳細現時点未定

4 神奈川川崎地区 イベント名：「＆EARTH スマートライフプロジェクト ひろげよう！SDGs in ラゾ

ーナ川崎プラザ」内

実施日時：2025年11月15日（土）10:30-16:30 (予定)

実施場所：ラゾーナ川崎プラザ 2F ルーファ広場

※上記イベントはすべて入場無料です。

※イベント自体の詳細は各イベントにお問い合わせください。