きゅんペーン２０２５　京急スタンプラリー

※品川駅・羽田空港第３ターミナル駅，羽田空港第１・第２ターミナル駅，横浜駅設置のスタンプはそれぞれ２種類ございますが，スタンプ台紙にはどちらか一方を捺してください。５．プレゼントの引き換えについて（1）引き換え場所京急ミュージアム受付（2）引き換え時間10：00～16：30※プレゼントの引き換えは，京急ミュージアムの開館日・開館時間内のみとなります。※10月21日（火）は休館日ですが，キャンペーンに合わせて臨時で開館とし，翌日10月22日（水）が振替休館日となります。詳細は京急ミュージアムホームページの開館日カレンダーをご確認下さい。ＵＲＬ：https://www.keikyu.co.jp/museum/（3）引き換え方法・きゅんペーン2025オリジナルステッカー６種類のスタンプを捺したスタンプ台紙を京急ミュージアム受付にてご提示ください。・オリジナルポーチ６種類のスタンプを捺したスタンプ台紙と「三崎口駅開業50周年記念京急全線１日フリーきっぷ」または「羽田空港第３ターミナル駅開業15周年記念乗車券」（４枚の乗車券のうち一部または台紙のみでも可）をご提示ください。（いずれの乗車券も使用・未使用を問いません。）※それぞれのプレゼントのお渡しは，おひとりさま１回限り，ご本人のみとさせていただきます。６．その他けいきゅんのお誕生日である10月21日（火）の12時00分に，けいきゅん公式（@keikyunofficial）にてお祝いの記念動画を公開いたします。７．お客さまの問い合わせ先京急ご案内センター 受付時間（９：00～17：00）年末年始は休業TEL：03-5789-8686/045-225-9696※営業時間は変更になる場合がございます