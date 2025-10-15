しんきんフェア静岡2025 出展のお知らせ

ホロン株式会社

ホロン株式会社( 本社: 静岡県静岡市 / 代表取締役: 石川 靖章 )は、10月22(水)にツインメッセ静岡で開催される「しんきんフェア静岡2025(https://shinkin-fair.com/)」に出展することをお知らせいたします。

◇ 当社ブース番号: [ 33]

「しんきんフェア静岡2025」とは

「しんきんフェア静岡2025(https://shinkin-fair.com/)」は、静岡県内外の中小企業・地域企業と信用金庫が連携し、地域経済の活性化を目指すビジネスマッチングイベントです。

当社は、次世代のオンラインショッピング体験を提供するショッパブル動画プラットフォーム「SHOPREEL ( ショップリール ) (https://holon.dev/product/shopreel/)」を皆さまにご紹介いたします。

◆開催概要

イベント名: しんきんフェア静岡2025

日時: 2025年10月22日(水) 10:00～16:00

会場: ツインメッセ静岡

主催: しずおか焼津信用金庫

開催方法: リアル開催 (会場のみでの開催)

参加方法: 入場無料 ※わくわくステージを除く

ショッパブル動画プラットフォーム「SHOPREEL ( ショップリール ) 」について

主な特徴- スマートフォンに最適化された動画を視聴しながら、その場で商品の購入が可能- 関連付けした商品を一覧表示- シームレスなUXで、消費者の購買意欲を最大化- Webサイトとの連携による多様なマーケティング展開- シンプルかつ自由度の高い活用方法

当社は、EC・動画コマース分野における革新的なソリューションを提供し、地域社会から国内、海外へと貢献してまいります。オンラインビジネスのさらなる成長を支援するとともに、企業のデジタルマーケティングを強力にサポートしてまいります。

当日は、「SHOPREEL ( ショップリール ) (https://holon.dev/product/shopreel/)」について詳しくご紹介するとともに、実際のデモンストレーションを行い、製品の魅力を直接体験していただけます。

ぜひ当社のブースへお立ち寄りいただき、ホロン株式会社の最新の取り組みとソリューションをご覧ください。

■ホロン株式会社について

社名: ホロン株式会社

所在地: 静岡県静岡市葵区伝馬町1-2 ホテルシティオ4F-C-45

代表者: 石川 靖章

創業: 2019年(令和元年)10月

設立: 2023年(令和05年)10月

事業内容: ICT/IoT技術を活用した事業支援

コーポレートサイト: https://holon.dev/

本リリースに関するお問い合わせ

本リリースに関するお問い合わせは、コーポレートサイトのお問い合わせページ(https://holon.dev/contact/)からお願いいたします。