「羽田空港第３ターミナル駅開業15周年記念乗車券」の発売について
～10月21日（火）より記念乗車券2,000セット発売～
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，羽田空港第３ターミナル駅が開業から15周年を迎えることを記念し， 2025年10月21日（火）に「羽田空港第３ターミナル駅開業15周年記念乗車券」を発売いたします。
羽田空港第３ターミナル駅は，羽田空港の再拡張に伴う国際線旅客ターミナルビル（現：第３旅客ターミナルビル）の開業に合わせて羽田空港国際線ターミナル駅として2010年10月21日に誕生しました。大きな荷物を持つ海外旅行のお客さまに快適にご利用いただけるよう，ホームから出発・到着ロビーとは荷物用カートでそのまま移動できるほか，複数の大型エレベーターや直行エスカレーターでもアクセスできるなど広々とした解放感のある駅構内となっております。（2020年３月14日に「羽田空港国際線ターミナル」から「羽田空港第３ターミナル」に駅名を改称しました。）
今回発売する記念乗車券は，スーツケースを京急カラーにデザインした台紙で中面に記念乗車券を配置し，表紙をめくると「京急電車・飛行機」が立体的に飛び出す仕様としたもので，記念乗車券を１部2,000円，限定2,000部発売いたします。
京急電鉄では，ご利用のお客さまの利便性向上を図るほか，当駅の開業15周年を迎え，今後も国内外のお客さまにより一層愛着を持っていただけるような魅力あふれる駅を目指してまいります。
表紙 裏表紙
中面
１．発売期間 2025年10月21日（火）14：00～2026年３月31日（火）終車まで
※10月21日（火）14：00～18：00は，羽田空港第３ターミナル駅Ｂ２Ｆ改札外特設
売場で発売いたします。（発売時間前の購入待機・お並びなどはご遠慮ください。）
２．発売箇所 羽田空港第３ターミナル駅Ｂ２Ｆ有人改札
３．発売金額 2,000円（Ｄ型硬券４枚セット）
※お支払い方法：現金のみ
※券番号は指定できませんのでご了承ください。
４．発売部数 2,000部（お一人さま４セットまで購入可能）
※所定の枚数に達し次第，発売を終了いたします。
５．有効期間 2025年10月21日（火）から2026年３月31日（火）までの１回に限り有効
６．乗車券内容 品川駅から羽田空港第３ターミナル駅まで330円区間
羽田空港第３ターミナル駅から品川駅まで330円区間
羽田空港第３ターミナル駅から逗子・葉山駅まで620円区間
羽田空港第３ターミナル駅から京急久里浜駅まで720円区間
乗車券（表・裏）※イメージ
７．払い戻し 有効期限内で未使用かつ付属品（封筒）が揃っている場合に限り，手数料220円をいただ
き払い戻しいたします。
８．お客さまのお問い合わせ先
京急ご案内センター TEL：03-5789-8686 または 045-225-9696
（受付時間）９:00～17:00 年末年始は休業
