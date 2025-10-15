ブラジルの高齢者施設関係者が奉優会を訪問

社会福祉法人奉優会

2025年10月7日（火）、社会福祉法人奉優会（本部：東京都世田谷区、理事長：香取 寛）は

ブラジル・サンパウロ州の日系高齢者施設「憩いの園」の関係者を特別養護老人ホーム「弦巻の家」（東京都世田谷区）にお迎えし、日本における高齢者福祉の取り組みを紹介しました。

視察の目的

今回の訪日はJICA（国際協力機構）の招きによるもので、ブラジルの介護施設を運営する関係者が日本の高齢者福祉政策や先進的な介護施設運営を学ぶことを目的としています。

視察団からは「介護福祉現場における多様な支援の方法や経営モデルを日本から学びたい。特に小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスに関心がある」との声が寄せられました。

一方、ブラジルの社会保障制度は年金・医療・福祉の三本柱で構成されていますが、日本のような公的介護保険制度は存在せず、介護は主に家族や民間サービスによって支えられているのが現状です。

こうした背景から日本の介護保険制度や地域包括ケアの仕組みは、今後の制度設計において重要な参考モデルとして注目を集めています。

当日の様子

当日は東京大学名誉教授・秋山弘子氏のご同行のもと「憩いの園」会長の本田イズム氏、理事のマリオ・マルヤマ氏らが来訪されました。

名刺交換と自己紹介の後、奉優会より法人理念や事業概要、特別養護老人ホーム「弦巻の家」および併設する看護小規模多機能型居宅介護事業所「優っくり看護小規模多機能介護 弦巻」の特徴についてご説明しました。

その後弦巻の家の施設を見学いただき、現場での取り組みや設備、職員体制などを紹介しました。

見学後の意見交換では、日伯両国における社会保障制度や人材育成の違いについて活発な議論が交わされ、制度や文化の違いを超え、高齢者一人ひとりの尊厳を大切にするという想いを共有する貴重な機会となりました。

今後の展望

奉優会では今回の交流を契機として、ブラジルをはじめとする諸外国との社会福祉分野における国際連携を一層推進してまいります。今後は、国際的な知見の共有を通じて「誰もが尊重される共生社会」の実現を目指します。

また、法人理念である「Action by Glocalization 地球規模で考え、足元から行動する社会福祉法人」のもと、今後も地域と世界をつなぐ新たな社会福祉モデルを発信し続けてまいります。

＜視察受入施設＞

特別養護老人ホーム弦巻の家（東京都世田谷区）

＜法人概要＞

法人名：社会福祉法人 奉優会

理事長：香取 寛

本部所在地：〒154-0012 東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル

URL：https://www.foryou.or.jp/

＜お問い合わせ先＞

特別養護老人ホーム弦巻の家（施設長：藤巻）

E-mail：tsurumakinoie@foryou.or.jp

TEL：03-6413-7880

URL：https://www.foryou.or.jp/corp1/tsurumakinoie/

広報担当：田村・鈴木

E-mail：kouhou@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンス後「5」を押してください）

各種SNS

Instagram

特別養護老人ホーム弦巻の家Instagramアカウント(https://www.instagram.com/hy_tsurumakinoie/)

奉優会 広報Instagramアカウント(https://www.instagram.com/houyukai_kouhou?igsh=MWtlaXhiM3UwNndnbg%3D%3D&utm_source=qr)

25周年特設Instagramアカウント(https://www.instagram.com/houyukai25th?igsh=MXVhOXhseGIwNjNwcw%3D%3D)

Facebook

奉優会 管理本部 Facebookアカウント(https://www.facebook.com/people/%E5%A5%89%E5%84%AA%E4%BC%9A-%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%9C%AC%E9%83%A8/100067138481415/)