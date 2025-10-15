リコージャパン主催イベント「RICOH Value Presentation 2025 名古屋」を11/18～11/19に吹上ホールにてリアル開催

リコージャパン株式会社

リコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）は11月18日(火)～11月19日(水)、「DX＆GX～AI “壁を壊せ 動き出せ”」をコンセプトに、お客様の課題解決のためのセミナーやExhibition（展示）を行う「RICOH Value Presentation 2025」を吹上ホール（名古屋市）にて開催いたします。

私たちの前には、社会課題という「壁」が立ちはだかっています。労働人口の減少、旧態依然としたシステム、環境問題など、その「壁」は多岐にわたります。本イベントでは、経営者・経営幹部・事業責任者の皆様に寄り添い、デジタルサービスやAIの力を通じて、それらの壁を共に乗り越えていくことを目指しています。

基調講演では、異なる分野で革新を起こしてきたリーダーと弊社経営トップが登壇し、マネジメントにおける実体験を通じて学んだ視点や工夫についてお伝えします。テーマ別セミナーでは展示エリアと連動し、現場で活かせる具体的な解決策を多数ご紹介します。

Exhibitionは会場を、ビジネス力を鍛え抜く「トレーニングジム」に見立て、お客様が直面する課題に向き合い、社会課題の「壁」を突破するヒントをお届けします。業務効率化、セキュリティ、働き方改革、デジタル化とDX推進、人的資本経営、そしてSDGsとESGの６つのゾーンで、お客様の変革に向けたトレーニングに伴走します。

■概要

イベント名称：RICOH Value Presentation 2025 名古屋

日時：2025年11月18日（火）9:30 ～ 17:00（16:45受付終了）

11月19日（水）9:30 ～ 17:00（16:45受付終了）

会場：吹上ホール

〒464-0856 愛知県名古屋市千種区吹上2丁目6-3

URL：https://vpre.ricoh.co.jp/nagoya/lp/

■お申込み

＜報道関係者のお申込み＞

RICOH Value Presentation 2025 Webサイトからはお申込みせず、

下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。

リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報・ブランディンググループ

E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com

＜報道関係者以外のお申込み＞

下記URLよりお申込みをお願いいたします。

https://vpre.ricoh.co.jp/nagoya/entry/?scode=21173377

企業情報

■リコージャパン株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6187/table/166_1_ccc2d5123ab66b40453242e0433a0b8d.jpg?v=202510150957 ]

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）

https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan