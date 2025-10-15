Japan IT WEEK 2025 秋 出展のお知らせ

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社（ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市）は、2025年10月22日に開催される Japan IT WEEK 2025 秋 に出展することをお知らせいたします。

Japan IT Weekは、日本最大のシステム開発・運用・保守に関する総合展です。

ソフトウェア・アプリ開発、IoT、組込み・エッジコンピューティングなどの最新技術が企業や産業に変革をもたらす中、これらの製品・サービスを有する企業が一堂に集結し、3日間のビジネスマッチングが行われます。

Nextorageブースでは、株式会社ファイソン・エレクトロニクス・ジャパンと合同で限られたGPU環境における汎用モデルの追加学習や、KVキャッシュのSSD保存による推論処理高速化を中心に展示を行います。これらを実現する技術であるaiDAPTIV+(アイダプティブプラス)*を活用したソリューションを体感いただけます。

* aiDAPTIV+はオンプレミス環境での生成AI活用において、GPUのVRAM不足を、システムメモリとSSDで補完する、Phison Electronics社独自の技術に基づく製品です。

また、aiDAPTIV+の開発元株式会社ファイソン・エレクトロニクス・ジャパンの技術戦略顧問中井 弘人様より本技術の説明、弊社技術戦略担当部長の正田がaiDAPTIV+を用いたRAG最適化・ファインチューニング事例など、実際のPoC結果をもとに「生成AI内製化」を支える実践的ノウハウを解説するカンファレンスも行います。

皆さまのお越しをお待ちしております。

【開催概要】

イベント名：Japan IT Week

日時：2025年10月22日（水）～24日（金）10:00～17:00

会場：幕張メッセ 1～8ホール

Nextorageブース小間番号：A11-24

主催：RX Japan 株式会社

入場：無料

※入場には事前の登録が必要です。詳しくは公式サイトにてご確認ください。

公式サイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/itweek.html

入場登録ページ：https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html

【主な展示内容】

aiDAPTIV+ デモンストレーションとPoCの紹介

PoC-A(言語応答の精度改善）

PoC-B(図表入り文書解析の精度改善)

PoC-C(推論速度の向上)

【カンファレンス概要】

JIW-17安価な社内PCサーバーでできるオンプレミスAI学習！

日時：2025年10月22日（水）14：00～14：45

登壇者：株式会社ファイソン・エレクトロニクス・ジャパン 技術戦略顧問 中井 弘人

Nextorage株式会社 技術戦略担当部長 正田 雅裕

※カンファレンスは聴講無料です。また、事前の聴講申し込みが必要です。

下記よりテーマ別の「IoT/エッジAI」、もしくは日付別の「10月22日」で検索し、お申込みください。

Japan IT Weekカンファレンス聴講申し込みページ：

https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/conference/overview.html