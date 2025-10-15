おかげさまで11周年！リニューアルから1年の感謝を込めて「銀座NAGANO感謝祭」を10月25日(土)・26日(日)に開催

長野県

長野県が運営する、首都圏と長野をつなぐ情報発信拠点「銀座NAGANO」（東京都中央区）は、今年で11周年を迎えます。10周年目の昨年には、新たな機能を備えて施設をリニューアルオープンし、来館者数は好調に推移しております。日々の感謝を込めて、10月25日（土）・26日（日）の2日間にわたり、リニューアル後初めての「銀座NAGANO感謝祭」を開催いたします。

銀座NAGANO 公式サイト：https://www.ginza-nagano.jp/

「銀座NAGANO」は、『信州の「ヒト・コト・モノ」をトータルで発信し、コアな信州ファンを創出する』という目的で長野県が運営する情報発信拠点です。オープンから10周年を迎えた昨年、各フロアの再整理を行いリニューアルオープンいたしました。リニューアル後の1年間、来館者数は大きく伸長し、前年比150％以上の水準を維持しています。「長野県と首都圏とをつなぎ、人と人との絆を創出する拠点」として、新たなファンの創出にも成功いたしました。

このたび11周年を迎えるにあたり、10月25日（土）・26日（日）の2日間、お客様への感謝を伝える「銀座NAGANO感謝祭」を開催します。特別販売＆メニューを豊富にご用意するほか、この日限りの特別プログラムも行います。また、2,000円（税込）以上お買い上げの方（各日先着100名様）には長野県産のお花アルストロメリアのプレゼントもございますので、ぜひこの機会にお越しください。

■イベント概要

タイトル：おかげさまで11周年「銀座NAGANO感謝祭」

開催日時：2025年10月25日（土）・10月26日（日） 10:30～19:00

会場：銀座NAGANO 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目6-5 NOCOビル

■イベント詳細

《特別販売＆メニュー》

１.この2日間限り！特別入荷商品を販売

通常取り扱いのない商品を2日間限定で販売いたします。普段東京では購入することのできない

レアアイテムをこの機会にぜひご賞味ください。

- 新鶴本店（下諏訪町）「新鶴塩羊羹」- 明月堂（飯綱町）「山のアップルパイGOGAKU」- アップル＆ローゼス（安曇野市）「銀座NAGANOオリジナルアソートセット」- 二葉堂（須坂市）「くりの小径」- 今井恵みの里（松本市）「冷やしりんごあめ」- つるや菓子舗（阿南町）「満天星」- アトリエ・ド・フロマージュ（東御市）「自家製チーズのクッキー缶」

２.長野県名物「牛乳パン」や「りんご・きのこ」を特別販売

●長野県民のソウルフード「牛乳パン」が大集合！

銀座NAGANOでもダントツの人気を誇る牛乳パンを一堂に集めて販売します。県内13店舗の牛乳パンを一斉販売いたします。

●信州の秋の味覚、長野県産りんご・きのこが大量入荷！特別価格で販売

長野県生まれのりんご3品種（秋映、シナノスイート、シナノゴールド）のセットや、きのこの5種詰め合わせ（えのき、ぶなしめじ、エリンギ、なめこ等）をこの日限りの特別価格で販売します。

日時：25日（土）10：30～ ※売り切れ次第終了

場所：2Fイベントスペース

※限定商品や特別メニューは各日数量限定のため、売り切れ次第終了となります

※混雑時には、店舗前で整理券を配布することがあります

※りんごは天候などの影響により、入荷しない品種がある場合があります

３.お酒のテイスティングスペースで特別銘柄やヴィンテージワインを提供

昨年のリニューアルで新設したお酒のテイスティングスペースで、スペシャルラインナップを提供します。特別な銘柄やヴィンテージワイン、コンクール等で受賞したお酒など、普段は味わえない希少な日本酒やワインを、ぜひこの機会にご堪能ください。

●椀子オムニス2017／シャトーメルシャン 椀子ワイナリー（上田市）

椀子ワイナリーフラッグシップワインのバックヴィンテージ

●夜明け前 大吟醸／小野酒造店（辰野町）

第72回長野県清酒品評会 長野県知事賞受賞（吟醸酒部門）

●チーズ盛り合わせ／アトリエ・ド・フロマージュ（東御市）

ワールドチーズアワード、ジャパンチーズアワードなど国内外で高評価を受けているブルーチーズ他、数種のチーズ盛り合わせプレート

※そのほかのラインナップは、HPをご覧ください

４.ご試食NAGANO・食べて！買って！～銀座NAGANO美味しい試食販売～

どんな味かな？何種類もある『野沢菜漬け』を食べ比べたり、信州のソウルフード『おやき』や『山賊焼き』など、1階ショップで販売している食品をご試食いただけます。気に入った商品は、その場でご購入いただけるチャンスです。

日時：25日（土）１.14:30～、２.16:00～

場所：2Fイベントスペース

《特別プログラム》

１.長野県PRキャラクター「アルクマ」グリーティング

日時：26日（日）１.13:00 ２.14:30 ３.16:00

概要：長野県のPRキャラクター「アルクマ」が銀座NAGANOの店頭に登場。都内でアルクマと記念撮影ができるチャンス！

※天候等により開催場所が変更となる場合があります

２.ラジオ番組『峰竜太とみんなの信州』公開収録

日時：26日（日）14:00～15:00

場所：2階イベントスペース

概要：長野県永久観光大使を務める峰竜太氏が長野県の魅力を県内外に伝える文化放送のラジオ番組『峰竜太とみんなの信州』が、2年ぶりにスタジオを飛び出して銀座NAGANOにやってきます！公開収録ならではの、いつもとは一味違うトークテーマを準備中。ここでしか味わえない信州の食も登場するかも？

３.信州ロケ地めぐり展＆「信州グリーンアップル大使」委嘱記念展示

日時：25日（土）・26日（日）10:30～18:00

●信州ロケ地めぐり展

聖地巡礼気分を味わえる展示を実施。信州に関連したアニメや映画作品を、地図とともにパネルでご紹介。作品の世界に浸りながら、会場内の観光インフォメーションコーナーで聖地をめぐる旅の計画を立ててみませんか？

●「信州グリーンアップル大使」委嘱記念展示

日本を代表する国民的人気バンドMrs. GREEN APPLEに対し、9月12日付で「信州グリーンアップル大使」を委嘱しました。これを記念して、Mrs. GREEN APPLE監修オリジナルデザイン箱や、委嘱状の展示を行います。

■「銀座NAGANO」について

銀座NAGANOは、長野県が運営する、首都圏と長野をつなぐ情報発信拠点です。2014年の開業から10周年の節目となる昨年には、これまでのお客様によりよいサービスを提供するとともに、新しい信州ファンとつながることを目的に、施設をリニューアルオープンいたしました。

【銀座NAGANOについて】

・店名 ：銀座NAGANO

・オープン日 ：2014年10月26日

・住所 ：東京都中央区銀座5丁目6-5

NOCOビル1・2・5F

・アクセス ：東京メトロ銀座駅 A1・A2・B5出口から徒歩1分

JR有楽町駅から徒歩7分

・営業時間 ：1F・2F：10:30~19:00、5F：10:00～18:00

・公式サイト ：https://www.ginza-nagano.jp/

・Instagram ：https://www.instagram.com/ginza_nagano/

・お問い合わせ：03-6274-6015 / info@ginza-nagano.jp(https://www.ginza-nagano.jp/pages/contact)