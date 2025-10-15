【11月15日(土)・16日(日)】大阪・阿倍野で「トモフェス 2025」を開催！くらしにまつわるモノづくり企業が集結

株式会社友安製作所

インテリアやDIYアイテムを販売する株式会社友安製作所（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：友安 啓則）は、2025年11月15日(土)・16日(日)、大阪市阿倍野区にある「友安製作所Cafe＆Bar阿倍野」前にて、『トモフェス 2025』を開催します。

本イベントは、「日常のトキメキを探しに行こう」をテーマに、くらしにまつわるモノづくり企業が約25社出店。インテリアや生活用品、食品などの販売をはじめ、DIY体験ができるワークショップなど、過去最大規模となる約30コンテンツを展開します。

テーマは、「日常のトキメキを探しに行こう！」

当イベントは、「日常のトキメキを探しに行こう！」をテーマに、日常生活の中であたりまえのように使うものにスポットライトを当て、作り手である企業と、使い手である来場者が直接交流できるイベントです。それぞれの分野のプロが、直に商品を販売しながら、商品のこだわりや、使い方のコツ、アイデアなどを伝えることで、来場者に日常生活のワンシーンで楽しさや心地よさ、愛着を感じていただきたいと考えています。

本イベントは2017年から開催しており、当社が運営するカフェ（大阪市阿倍野区）の周辺に場所を移してからは5回目となります。今年はこれまで愛称として親しまれてきた「トモフェス」をタイトルに掲げ、過去最大規模での開催を予定しています。

2つのエリアに、30以上のコンテンツが集結！

屋外エリア

「友安製作所Cafe＆Bar阿倍野」前の特設会場に設ける屋外エリア。テントでのブース出店のほか、DIYの実演スペースや、ステージも登場します。

物販、フード、ワークショップブース

家具、カーテン、壁紙などのインテリアアイテムをはじめ、くらしを彩る生活雑貨などを、モノづくり企業が直接販売。当イベント限定のアウトレット商品の販売など、お得なアイテムも多数ご用意しています。

フードは、当社が運営する「友安製作所Cafe＆Bar阿倍野」をはじめ、カレーやクラフトビールなどが出店。

また簡単なモノづくりワークショップも実施し、お子様から大人の方までお楽しみいただける内容となっています。

ワークショップ（過去のイベント様子）物販（過去のイベント様子）全体（過去のイベント様子）フード（過去のイベント様子）プロワザ実演

壁紙の貼り方実演をはじめ、ふすまの貼り替え、塗り壁DIY施工、ニッチな汚れ掃除、鉄製フライパンの上手な使い方、ごま油の搾油、車の刷毛塗り塗装など、その道のプロたちが実演。くらしを彩るアイデアやポイントを伝授します。

壁紙の貼り方実演（過去のイベント様子）鉄フライパンの使い方実演（過去のイベント様子）音楽ステージ

友安製作所の地元・八尾市で活動するバンドや、関西で活躍する若手アーティストが「トモフェス」のステージに登場。日常のトキメキを音楽で表現し、会場を盛り上げます。

屋内エリア

音楽ステージ（過去のイベント様子）

「友安製作所Cafe＆Bar阿倍野」店内にも、「トモフェス」限定のコンテンツをご用意するほか、2階のインテリアショップ「The SHOP」は通常営業。地下1階から3階までの建物全体でお楽しみいただけます。

物販、ワークショップブース

店内1階には、お菓子屋調味料などの食品系と、クラフトワークショップのブースが出店。クラフトワークショップのブースでは、カーテン生地や壁紙のハギレを利用したものづくりを、予約なしでどなたでも体験いただけます。

はじめてのBar体験

14:00からは、常設のバーカウンターにて、バー体験を実施。バーテンダーがつくるカクテルを、イベント限定価格でご提供し、バーの魅力をお伝えします。

屋内エリア（過去のイベントの様子）屋内エリア（過去のイベントの様子）友安製作所 Bar友安製作所 The SHOP本格DIYワークショップ

木工職人が教える、トモフェス限定の本格DIYワークショップ。今年は「木工時計づくり」を行います。木製のフレームを組み立てて、三角形のお洒落な時計をつくります。文字盤は真鍮、フレームは好きな色に塗装できます。

開催概要

木工時計づくり（完成イメージ）

「トモフェス 2025」

日時：2025年11月15日（土）・16日（日）10時～17時（17日は16時まで）

場所：「友安製作所Cafe＆Bar阿倍野」前駐車場

〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目3-8

地下鉄谷町線『阿倍野駅』より徒歩3分

御堂筋線・JR『天王寺駅』より徒歩5分

公式ページ：https://tomoyasu.co.jp/event/tomofes/2025/

※当日の天候や情勢などにより、一部内容の変更や、中止をする場合がございます。

会社概要

本社：〒581-0067 大阪府八尾市神武町1-36

代表者：代表取締役社長 友安啓則

設立：1963年1月

電話番号：072-922-8789

URL：https://tomoyasu.co.jp/

事業内容：インテリア・エクステリア・DIY商材の販売、カフェ運営、工務店、レンタルスペース、メディア、まちづくり