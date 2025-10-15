開催まであと4日！！キッズも大人も楽しめる！ヨネックス最大規模のテニスイベント「YONEX TENNIS FESTIVAL 2025」テニスキッズアンバサダーのニャオハがセンターコートに登場！

ヨネックス株式会社

ヨネックス株式会社（代表取締役社長：アリサ ヨネヤマ）は、2025年10月18日(土)から東京・有明テニスの森公園で開幕する「東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント2025」（以下、東レPPOテニス）のオフィシャルスポンサーとして参画しており、この度、弊社最大規模のテニスイベント「YONEX TENNIS FESTIVAL 2025（ヨネックステニスフェスティバル）」を、2025年10月19日(日)に有明テニスの森公園（東京都江東区有明 2-2-22）で開催いたします。

そして、このたび本イベント内のテニピン in センターコートに、テニスキッズアンバサダーであるポケモンのニャオハの参加が決定いたしましたので、お知らせいたします。

公式サイト｜https://www.yonex-tennis-festival.jp/(https://www.yonex-tennis-festival.jp/)

今回で通算18回目を迎える本イベントは、「ジュニアに夢と希望を」をテーマに掲げ、競技人口拡大と次世代育成を目指します。今年もセンターコートでは車いすテニス世界ランキング1位の小田凱人選手、国枝慎吾さん、伊達公子さん、マルチナ・ヒンギスさんの4名によるエキシビションマッチを実施。国際的なトップ選手の競演により、未来へつながるテニスの魅力を大規模に発信します。

ニャオハには、センターコートにて実施されるテニピン in センターコートにご登場いただき、テニスの聖地である有明コロシアムセンターコートにて、テニスに初めて触れる子どもたちを応援します。ニャオハは、2024年9月23日（月）、日本テニス協会のテニスキッズアンバサダーに就任。子どもたちがニャオハを「きっかけ」にテニスを始めて「成長・進化」していくステップを一緒に応援する取り組みが発足しました。

この取り組みの一環として、テニスの普及を目的とした「テニスエボリューションプログラム」を日本テニス協会が中心となって推進しております。

なお、入場は無料となります。誰もが気軽に立ち寄り、楽しめる「開かれたイベント」として、今年も多くの方のご来場をお待ちしています。

更に、弊社では、国内最高峰の国際女子テニス大会として位置づけられている東レPPOテニスのオフィシャルスポンサーとして、ITF／JTA公認で世界基準のテニスボール「TOUR PLATINUM（ツアープラチナム）」を提供します。また、様々な国際大会で活躍するヨネックスストリンギングチームが、確かな技術と高性能ストリンギングマシンによるサービスを提供し、選手をサポートします。

弊社は今後も、「独創の技術と最高の製品で世界に貢献する」のパーパスに基づく「ものづくり」と「イノベーション」を追求し、ミッション「スポーツと人、人と人をつなぎ、よりよい未来を創造する」に沿って、世界のお客様にスポーツの喜びをお届けすべく取り組んでまいります。

【テニスエボリューションプログラムとは】

テニスエボリューションプログラムは、子どもたちがテニスに自然と親しみ、楽しみながら運動習慣を身につけられるように設計された取り組みです。テニスキッズアンバサダーの「ニャオハ」が、子どもたちのボール遊び・テニピン・テニスを通じた「成長・進化」を応援してくれます。

詳細はこちらをご確認ください：https://www.jta-tennis.or.jp/tabid/1077/Default.aspx

【ニャオハ プロフィール】

2022年発売『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』で初登場。

・分類：くさねこポケモン

・タイプ：くさ

・高さ：0.4m

・重さ：4.1kg

・特性：しんりょく

・きまぐれで甘えん坊。トレーナーが自分以外のポケモンをかわいがっていると拗ねてしまうこともあるようです。

【「権利表記」について】

※記事には、必ず下記記載をお願いいたします。

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

【「株式会社ポケモン」について】

ポケモンのブランドマネジメントを目的として設立。現在では、原点となる「ゲーム」をはじめとして、「カードゲーム」「TVアニメや映画などの映像作品」「グッズ」「タイアッププロモーション」「イベント」「直営店舗であるポケモンセンター」などを展開し、それらすべてをプロデュースしております。

協力：公益財団法人日本テニス協会

【開催概要】

■イベント名 ｜YONEX TENNIS FESTIVAL 2025

■開催日程 ｜2025年10月19日(日) 10:00～18:00

■会場 ｜有明テニスの森公園 〒135-0063 東京都江東区有明 2-2-22

■主催 ｜ヨネックス株式会社

■公式サイト ｜https://www.yonex-tennis-festival.jp/

■お申込み方法 ｜https://eventregist.com/e/yonextennisfestival2025

※「東レPPOテニス予選 10月19日(日)予選 全席無料 自由席」に申し込み済みの方は、こちらの登録は必要ございません。

※発行したQRコードを入場口でご提示の上、ご入場ください。チケットは必要ありません。

*Please present the issued QR code at the entrance to enter. No ticket is required.

※定数に達した場合は締め切らせていただく場合がございます。

*We may close applications once we reach the maximum limit.

【主なイベント内容】

※写真はイメージです。

■センターコート：センターコートでは、世界トップレベル選手がエキシビションマッチを実施。

■インドアコート：世界で活躍した元プロ選手が直接指導する「テニスクリニック」も開催。

■ヨネックスパーク【NEW】：エアー遊具や巨大滑り台、アトラクションコースなど、

子どもから大人まで楽しめる体験型コンテンツ。

その他、当日のスケジュール、参加選手やピックアップイベント情報は公式サイトをご覧ください。

※各コンテンツは予定になります。会場の都合や当日の進行によって変更になる可能性がございます。

※事前申込イベントへの申込期限は10月5日(日)23:59です。お早めにお申し込みください。

○お客様からのお問い合わせ ヨネックス株式会社 営業センター 03-3836-1221