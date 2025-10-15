亀の井ホテル 草津湯畑 × 「温泉むすめ」コラボ第６弾 【速報】草津結衣奈のハロウィン新作グッズ登場





亀の井ホテル 草津湯畑（所在地：群馬県吾妻郡草津町、支配人：奥野勇磨、以下当ホテル）は、全国の温泉地を応援する地域活性化プロジェクト「温泉むすめ」とのコラボレーション第６弾として、草津温泉の「温泉むすめ」である「草津結衣奈（くさつゆいな）」のハロウィンバージョンオリジナルグッズを販売いたします。

パンプキンドレスに身を包んだ小悪魔的なイラストがたまらない新作グッズは、現在発売に向けて準備中のため、2025年11月以降に当ホテル４階売店にて限定販売を開始いたします。

そこで、グッズ販売に先駆け、ハロウィン当日の10月31日（金）に開催される草津温泉湯畑前のキャンドルイベント「夢の灯り」にて、ハロウィン衣装の等身大パネルを特別に初お披露目いたします。

【温泉むすめ「草津結衣奈」第６弾コラボグッズ概要】

今回のコラボレーション第６弾は、ハロウィンをテーマにイラストを描き下ろしました。コウモリやパンプキンをモチーフにしたコスチュームに身を包み、小悪魔チックな仮装を楽しむ結衣奈が、草津温泉のハロウィンを盛り上げます。また、第５弾の夏満喫バージョンイラストの新しいグッズも続々登場します。





ハロウィン 立ち絵Ver.

◆販売情報

販売開始日時：2025年11月以降

販売場所：亀の井ホテル 草津湯畑 4階売店

売店営業時間：8:00～10:30、15:30～20:30

◆販売グッズラインアップ

・アクリルスタンド15cm（ハロウィン 立ち絵Ver.）1,300円

・フルグラフィックロングＴシャツ（ハロウィン 立ち絵Ver.）価格未定

・スクエアクッションカバー（ハロウィン 立ち絵Ver.）価格未定

・アクリルスタンド20cm（ハロウィン SDVer.）2,000円

・御泉印（ハロウィン SDVer.）500円

・アクリルクロック（夏満喫 立ち絵Ver.）5,500円

・プレミアムマイクロファイバーバスタオル（夏満喫 立ち絵Ver.）5,000円

※価格はすべて税込み

※販売日時および価格は現在調整中です。確定次第、当ホテル公式ウェブサイトおよび草津結衣奈【温泉むすめ】公式Xにて改めてお知らせいたします。

◆ノベルティプレゼント

当ホテル内売店にて、対象グッズを税込み1,500円以上ご購入いただくと、新作イラストのステッカー（ハロウィン 立ち絵Ver.）を1枚プレゼントいたします。

※先着順

※お一人様1日につき、1点限り

◆展示

・等身大パネル（ハロウィン 立ち絵Ver.）

・SDパネル50cm（ハロウィン SDVer.）

◆特別イベント





等身大パネル（ハロウィン 立ち絵Ver. ）

キャンドルイベント「夢の灯り」で等身大パネルをお披露目

ハロウィン当日、2025年10月31日（金）に草津温泉湯畑前で開催されるキャンドルイベント「夢の灯り」にて、草津結衣奈等身大パネル（ハロウィン立ち絵Ver.）がグッズ販売に先駆けて登場します。1,200個の以上のクリアカップキャンドルによる優しい灯りと湯畑の湯けむりが織りなす、美しく幻想的な光景の中、特別なハロウィンをお楽しみください。

開催日：2025年10月31日（金）

点灯時間：18:30～21:00

点灯会場：湯畑まえ 光泉寺・山門下の階段

※雨や、風などの事情により、設置準備中やキャンドル点灯後に「中止」となる場合もございます。

※イベント詳細は 草津温泉ポータルサイト「湯 LOVE 草津」 をご覧ください。





アクリルスタンド15cm（ハロウィン 立ち絵Ver.）





アクリルクロック（夏満喫 立ち絵Ver.）





プレミアムマイクロファイバーバスタオル（夏満喫 立ち絵Ver. ）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【亀の井ホテル 草津湯畑】





湯畑まで徒歩3分、西の河原通りに面した好立地。3つの異なる源泉を100％かけ流しで堪能できる当ホテルは、モダンな和のお部屋で日常の喧騒から離れた癒しを提供します。お食事は、上州名物の郷土料理を中心としたビュッフェで、草津の山の幸を存分にお楽しみください。

客室数：80室

