ラブグラフ、2025年度グッドデザイン賞を受賞

株式会社ラブグラフ

株式会社ラブグラフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：駒下 純兵、本間達也、以下「ラブグラフ」）が運営する、出張撮影サービス「Lovegraph（ラブグラフ）」が、2025年度グッドデザイン賞を受賞いたしました。サービス開始から10年間大切にしてきた取り組みとデザインの在り方が、今回の受賞につながっています。

▪︎サービス開始から10年間で、撮影実績は17万件超

ラブグラフは、この2025年にサービス開始から10周年を迎えました。カップル撮影からサービスを開始し、ゲスト（お客様）の人生に寄り添う中で、ゲストと共に撮影シーンが拡大していきました。現在では総撮影件数約17万件を達成し、業界トップクラスの実績を有しています。ウェディング、マタニティ、ニューボーン、そして、お宮参りや七五三といったファミリー撮影、ご友人との思い出作りやおひとり撮影など、様々なニーズに合わせた出張撮影を提供しています。

▪︎ブラッシュアップを続けた、わかりやすいサイトデザイン

サービス開始当初より「スマホの中に絶景を作る」ということをテーマとし、サイトを見ただけで心が動くようなデザインを心がけています。写真が綺麗に見えるよう、色使いや装飾を最低限にし、写真が主役として際立つようにしています。リリース当初は登録数が少なく、フォトグラファーを選択することができませんでした。現在は日本全国に1,000人を超えるフォトグラファーが在籍しているため、希望の日程を入れることで対応可能なフォトグラファーが表示され、簡単な操作でお気に入りのフォトグラファーを選ぶことができるUI/UXとなっています。

▪︎サービス品質向上に向けた、フォトグラファー育成の仕組み

2025年9月に開催された七五三撮影セミナーの様子

ラブグラフは、高品質な出張撮影サービスの提供に向けて、フォトグラファー育成のための研修を実施し、厳しい審査をクリアしたフォトグラファーのみが、ゲスト（お客様）の撮影を担当しています。また、基礎的なスキル向上に加え、トレンドに合わせたスキルを身につけるカリキュラムや、ニューボーン、お宮参り、七五三など、撮影シチュエーションに合わせた講座を設けて各種認定を行うことで、ゲストの方が安心してご利用いただけるサービス品質の向上に努めています。

▪︎グッドデザイン賞 審査委員の評価コメント

カップル撮影のフォトグラファーを探すサービスにおいて、分かりやすく使いやすいUIデザインだけでなく、バックエンドでのサービス品質と安定性を保つためのフォトグラファー独自研修・教育システムに注力している点が評価された。単なるマッチングサービスを超えて、フォトグラファーのスキル向上まで支援する包括的な仕組みが印象的である。また、15万組を超える撮影実績は、市場での高い受け入れと信頼性を示すものとして評価の対象となった。

※審査当時の撮影実績は15万組超

受賞ギャラリー：https://www.g-mark.org/gallery/winners/29172(https://www.g-mark.org/gallery/winners/29172)

▪︎ラブグラフCCO 村田あつみからのコメント

10周年の節目に、ラブグラフのデザインを客観的に評価していただく機会を作りたいと思い、今回グッドデザイン賞にチャレンジいたしました。その結果、「見た目のデザイン」だけでなく、ラブグラフが最も大切にしている「撮影体験のデザイン」にも光を当てていただけたと感じており、うれしく思っています。これもひとえに、これまでラブグラフに関わってくださった皆さま、そしてラブグラフをご利用してくださった皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。これからも、チーム一丸となり、この賞に恥じないサービスデザインを続けてまいります。

▪︎グッドデザイン賞とは？

「グッドデザイン賞」は、1957年に旧通商産業省によって設立された「グッドデザイン商品選定制度」（通称Gマーク制度）を継承する、日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の運動です。単にものの美しさを競うのではなく、産業の発展とくらしの質を高めるデザインを、身の回りのさまざまな分野から見いだし、広く伝えることを目的としています。世界でも有数の規模と実績を誇るデザイン賞として、国内外の多くの企業やデザイナーが参加するとともに、よいデザインを社会に広める運動としても多くの人びとから支持されています。

グッドデザイン賞公式サイト：https://www.g-mark.org/ (https://www.g-mark.org/)

▪︎ラブグラフとは？

「Lovegraph（ラブグラフ）」（ https://lovegraph.me ）は、家族やカップルのおでかけに、プロのカメラマンが同行し写真撮影をする、出張撮影サービスです。撮影件数は累計17万組に上り、お誕生日や記念日、七五三やお宮参りなど様々なシーンでご利用いただいております。

「Lovegraphアカデミー」（ https://academy-plus.lovegraph.me ）は、出張撮影ラブグラフが運営する写真教室です。累計受講者数は1万名を突破し、カメラを買ったばかりの初心者の方からプロを目指したい方まで幅広くご受講いただいております。

株式会社ラブグラフ

社名 ：株式会社ラブグラフ（Lovegraph Inc.）

代表取締役：駒下純兵、本間達也

設立 ：2015年2月12日

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36F

事業内容 ：

１.撮影事業：

「撮りたい」カメラマンと「撮られたい」お客様を繋ぐ、出張撮影サービス「Lovegraph」「Capture My Japan」を日本全国で展開しています。

２.教育事業：

初心者から上級者まで幅広いレベル層の方に向けの写真教室「Lovegraphアカデミー」を開催しています。



コーポレートサイト：https://corporate.lovegraph.me/

Instagram：https://www.instagram.com/lovegraph_shichigosan