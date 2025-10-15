東京商工会議所主催 第２２回勇気ある経営大賞 募集開始
東京商工会議所（小林健会頭）は、本日より第22回「勇気ある経営大賞」の募集を開始します。
2003年より続く本賞は、過去に拘泥することなく常識の打破や高い障壁へ挑戦し、高い理想を追求するなど、“勇気ある挑戦”を行う中小企業を顕彰してまいりました。本顕彰を通じて、後に続く企業に勇気を与え、ひいては地域経済の活性化に資することを目的としています。
前回（第21回）より、東京におけるスタートアップの認知度向上・成長支援を目的に、創業10年以内の企業を対象としたスタートアップ部門を新設しましたが、さらなるスタートアップの成長支援のため、今回より、スタートアップ部門の贈賞を充実します。
本賞は、倉石誠司副会頭（本田技研工業㈱ 特別顧問）を委員長とする実行委員会が企画・運営します。受賞企業の発表は2026年10月、顕彰式典は11月を予定しています。
＜新規実施内容＞
・スタートアップ部門の贈賞を充実し、大賞に加え、「スタートアップ部門優秀賞」及び「スタートアップ部門特別賞」、会員企業によるウェブ投票の最多得票企業に授与する「スタートアップ部門会員企業賞」を新設
前回授賞式の様子
＜受賞の特典＞
【総合部門】
大賞：顕彰状・トロフィー・賞金（200万円） ほか
【スタートアップ部門】
スタートアップ部門大賞：顕彰状・トロフィー・賞金（100万円）ほか
＜応募資格＞
【共通】
次の(1)(2)のいずれにも該当する企業もしくは企業グループ（自薦・他薦を問いません）
(1)中小企業基本法に定める中小企業で非上場企業
(2)東京都に事業活動の拠点
（支社、支店、工場、営業所、事務所等も含む）を置く企業
※ただし、一都八県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・茨城県・栃木県・山梨県・静岡県）に本社機能がある企業に限ります。なお、東京商工会議所への入会・未入会は問いません。
【スタートアップ部門のみ】
上記(1)(2)に加えて、2026年3月31日時点で創業10年以内の企業
＜応募方法＞
所定の応募用紙に必要事項を入力の上、添付資料（会社案内、製品カタログ等）とあわせてウェブフォームから提出。詳細は別紙、または公式ホームページをご参照ください。
公式ホームページURL：https://www.tokyo-cci.or.jp/market/keieitaisyo/
公式ホームページ
＜募集締切＞
2026年2月20日（金）
＜前回（第21回）受賞企業の声（抜粋）＞
・自分たちが取り組んできたことが、対外的に認められたと感じる。
・自分たちの自信につながるし、自社のブランディングにもつながる。
・他社に対してもアピールできる 等
■受賞企業インタビュー掲載ページURL：
https://www.tokyo-cci.or.jp/market/keieitaisyo/interview/
