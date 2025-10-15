東京商工会議所（小林健会頭）は、本日より第22回「勇気ある経営大賞」の募集を開始します。

2003年より続く本賞は、過去に拘泥することなく常識の打破や高い障壁へ挑戦し、高い理想を追求するなど、“勇気ある挑戦”を行う中小企業を顕彰してまいりました。本顕彰を通じて、後に続く企業に勇気を与え、ひいては地域経済の活性化に資することを目的としています。

前回（第21回）より、東京におけるスタートアップの認知度向上・成長支援を目的に、創業10年以内の企業を対象としたスタートアップ部門を新設しましたが、さらなるスタートアップの成長支援のため、今回より、スタートアップ部門の贈賞を充実します。

本賞は、倉石誠司副会頭（本田技研工業㈱ 特別顧問）を委員長とする実行委員会が企画・運営します。受賞企業の発表は2026年10月、顕彰式典は11月を予定しています。

＜新規実施内容＞

・スタートアップ部門の贈賞を充実し、大賞に加え、「スタートアップ部門優秀賞」及び「スタートアップ部門特別賞」、会員企業によるウェブ投票の最多得票企業に授与する「スタートアップ部門会員企業賞」を新設

＜受賞の特典＞

【総合部門】

大賞：顕彰状・トロフィー・賞金（200万円） ほか

【スタートアップ部門】

スタートアップ部門大賞：顕彰状・トロフィー・賞金（100万円）ほか

＜応募資格＞

【共通】

次の(1)(2)のいずれにも該当する企業もしくは企業グループ（自薦・他薦を問いません）

(1)中小企業基本法に定める中小企業で非上場企業

(2)東京都に事業活動の拠点

（支社、支店、工場、営業所、事務所等も含む）を置く企業

※ただし、一都八県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・茨城県・栃木県・山梨県・静岡県）に本社機能がある企業に限ります。なお、東京商工会議所への入会・未入会は問いません。

【スタートアップ部門のみ】

上記(1)(2)に加えて、2026年3月31日時点で創業10年以内の企業

＜応募方法＞

所定の応募用紙に必要事項を入力の上、添付資料（会社案内、製品カタログ等）とあわせてウェブフォームから提出。詳細は別紙、または公式ホームページをご参照ください。

公式ホームページURL：https://www.tokyo-cci.or.jp/market/keieitaisyo/

＜募集締切＞

2026年2月20日（金）

＜前回（第21回）受賞企業の声（抜粋）＞

・自分たちが取り組んできたことが、対外的に認められたと感じる。

・自分たちの自信につながるし、自社のブランディングにもつながる。

・他社に対してもアピールできる 等

■受賞企業インタビュー掲載ページURL：

https://www.tokyo-cci.or.jp/market/keieitaisyo/interview/

