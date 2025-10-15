【LINEギフト】ハロウィン特集を公開。松村沙友理さんおすすめギフトも登場
LINEヤフー株式会社が提供する「LINE」を通じて友だちにさまざまなプレゼントを贈ることができるサービス「LINEギフト」は、「ハロウィンギフト」特集（以下、本特集）を公開しました。
本特集では、タレント・モデルとして活躍し、スイーツ好きとしての一面もある松村沙友理さんがおすすめするギフトやコメントに加え、「えもじの子（仮） 」をはじめとしたハロウィン限定メッセージカードも登場します。これにより、贈る体験をより楽しく特別なものにします。
「ハロウィンギフト」特集：https://u.lin.ee/4TrNhTh(https://u.lin.ee/4TrNhTh) ※スマートフォン限定/「LINE」が起動
■みんな楽しい「ハロウィンギフト」特集
仮装やお出かけをしなくても気軽にハロウィンを楽しむスタイルが広がるなか、今年は「LINEギフトでハロウィン参戦」をテーマに、1,000円台で気軽に贈れるギフトからハロウィンモチーフのリッチなスイーツまで、思わず贈りたくなるアイテムを多数ラインアップしています。
本特集では、スイーツ好きの松村沙友理さんがおすすめするギフト商品とともに、コメントも紹介しています。
松村さんは「今年のハロウィンの過ごし方」として、今年はおうちで1人ハロウィンパーティを楽しみたいとコメントしました。
松村沙友理さんコメント
気がついたらもうハロウィンだ！！みんな準備はできてる？？
私はいつも周りの人とお菓子を交換するんだけど
今年はLINEギフトでかわいいお菓子をたーっくさんみつけたから
気軽に楽しく交換しちゃおう(ハート)(ハート)
「可愛いおばけ大福」はよろこんでくれること間違いなしのかわいさ(ハート)
そして、自分でも楽しみたいからピエール・エルメ・パリのハロウィンコレクションを自分へのギフトにしておうちで1人ハロウィンパーティーするよ(ハート)
みんなもハロウィンを楽しんでね！！
■可愛さも特別感も楽しめるハロウィンギフト（一部抜粋）
動物モチーフがかわいいハロウィンギフト
可愛いおばけ大福 ハロウィンギフト 4個
ハロウィンにぴったりなキュートなおばけの大福。
秋らしく、りんごのショートケーキを求肥で包んでお化けケーキに見立てています。
\3,780（税込）
松村沙友理さんのオススメコメント
とってもかわいいおばけ大福！
中にはりんごケーキが隠れてるよ。
食べてくれなきゃいたずらしちゃうぞ(ハート)
メルティキャット缶 ミックス 7個入り ミイラ
猫の形が可愛いメルティキャット缶の期間限定商品。
とろけるほどにゃめらかなプレミアムチョコレートとカカオキャットを猫のかたちの缶に詰めました。
\2,380（税込）
松村沙友理さんのオススメコメント
ミイラのねこちゃんの中には7つの味♪
とろけるチョコが甘く贅沢な気分にしてくれる
みんなでシェアできるアソートタイプのハロウィンギフト
ハロウィン ユーハイム ミニチョコバウム 8個
ユーハイムを代表するバウムクーヘンを、スウィートチョコレートとホワイトチョコレートでそれぞれコーティング。
小さめサイズのバウムクーヘンが可愛らしいおすすめ商品です。
\2,500（税込）
松村沙友理さんのオススメコメント
ドラキュラ姿のバウム君が仲間入り
チョココーティングの甘さをみんなでシェア♪
Morozoff モロゾフ ハロウィーンナイト 19個
箱の窓を開けてお菓子を取り出すトリックつきお楽しみ箱が登場。
ハロウィン仕様の可愛いチョコレートやクッキーに心も口も幸せいっぱい、チョコレート×9、クッキー×4、キャンディ×4、パフ×2とたっぷり入って、お子様やご友人にも喜ばれるとっておきのギフトです。
箱の扉を開けるたび可愛らしいキャラクターたちがあらわれます。
\1,800（税込）
松村沙友理さんのオススメコメント
トリック付きのお菓子BOX！
12の窓を開けてワクワク♪
何が出るかはおたのしみ
ちょっとリッチな特別なハロウィンギフト
マカロン 6個詰合わせ「ディアボリックマン デリシュー」
「Diaboliquement Delicieux（ディアボリックマン デリシュー）」=「やみつきになる悪魔的な美味しさ」を意味するピエール・エルメ・パリのハロウィンコレクション。
ジュリー・ステファン・チェンによる「uramado」とのコラボレーションパッケージには“タヌキ”と呼ばれる精霊が描かれています。
日本初登場の「アンフィニマン プラリネ ピスターシュ」やイチジクの「フィグ エ ローズ」など、6種を詰め合わせました。
\4,266（税込）
松村沙友理さんのオススメコメント
おしゃれなタヌキの箱の中には
日本初登場の味を含む6種のマカロン♪
ご褒美にもギフトにもぴったり
Morozoff モロゾフ ハロウィーンサプライズ（ファヤージュ） 6個
可愛いデザインの缶の中には、スライスナッツをたっぷり使い、香ばしく焼き上げた定番クッキー「ファヤージュ」が入っています。
ハロウィン限定の専用手提げ袋付きなので、自宅用はもちろんプレゼントにもおすすめです。
\1,400（税込）
松村沙友理さんのオススメコメント
ハロウィン限定デザイン缶
上品でかわいい定番クッキー(ハート)(ハート)
特別な人へのギフトにもぴったり♪
■期間限定でハロウィンモチーフのメッセージカードが新登場
ギフトに添える「LINEギフト」のメッセージカードは、全400種類以上の中から、シーンや相手にあわせて選べます。今回、ハロウィンの気分を盛り上げるメッセージカードを期間限定で新たに追加しました。
初登場となる「えもじの子（仮） 」（※）や、ハロウィンモチーフのメッセージカードが加わり、ギフトを贈る体験をさらに特別にします。
※2025年11月4日11時まで
■今すぐ使えるハロウィンクーポン
「ハロウィンギフト」特集にアクセスしたすべてのユーザーが獲得できる「10%OFFクーポン」を配布いたします。クーポンは友だちへのギフトだけでなく、および自分へのギフトにも利用できます。
配布期間：2025年10月15日（水） 11:00～2025年11月1日（土）10:59
利用期間：2025年10月15日（水） 11:00～2025年11月1日（土）23:59
獲得方法：「ハロウィンギフト」特集にアクセスで獲得
※3,000円以上100,000円以下の商品が対象です。
「LINEギフト」は、今後もユーザーの多様なギフトシーンに寄り添うとともに、“相手ありき”のはずさないギフトを贈れるサービスの提供を追求してまいります。
【LINEギフトについて】
https://linegift.line.me/
「LINEギフト」は、「LINE」のトークを通じて友だちとギフトを贈り合うことができるコミュニケーションサービスです。住所を知らなくても直接会えなくても、LINE上で簡単にギフトを贈ることができるため、ちょっとしたお礼を言いたい時や季節イベント、大切なライフイベントなどさまざまなシーンでご利用いただき、累計ユーザー数は3,500万人（※）を突破するなど成長を続けています。
※2024年7月時点で「LINEギフト」を贈った、もしくはもらった経験があるユニークユーザー数