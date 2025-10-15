「ICOMA タタメルバイク」が2025年度 グッドデザイン賞の「私の選んだ一品 2025」を受賞

株式会社ICOMA

株式会社ICOMA (本社：東京都大田区、代表取締役社長 : 生駒崇光)は、折りたたみ電動バイク「ICOMA タタメルバイク」が、『2025年度 グッドデザイン賞』（主催：公益財団法人 日本デザイン振興会）の「私の選んだ一品 2025」を受賞したことを発表します。

タタメルバイク

「私の選んだ一品」は、10月15日に発表になる本年のグッドデザイン賞受賞デザインの中から、審査委員が二次審査会場で気になったもの、目に留まった個人的なお気に入りなどをご本人のコメントと共に展示・紹介する企画展です。

今回受賞したタタメルバイクは、変形するおもちゃから着想を得た折りたたみ電動バイクです。スーツケースのサイズから、フロント10インチ、サスペンション完備の安心して乗車できる小型バイクに変形します。

板金や3Dプリンターを用いた製造方法で金型レス、適量生産を実現するとともにニーズに合わせたカスタマイズを可能にしました。

【選出した審査委員／コメント】

根津 孝太／クリエイティブコミュニケーター

変形するバイク。この時点で夢しかない。説明もいらない。デザイナーは、おもちゃ会社でキャリアをスタートし、変形するロボット玩具などのデザインを担当した。その後、いくつかのメーカーを経て独立し、自分のやりたいことをやり切った。夢に共感するたくさんの人々に支えられ、製品化したタタメルバイク。尊い。

「私の選んだ一品」は、2025年10月15日から11月23日まで東京・丸の内の「GOOD DESIGN Marunouchi」で開催。受賞デザインと審査委員のメッセージは3期に分けて展示され、タタメルバイクは「わくわく」と題した第3期の11月11日から11月23日にかけて展示されます。

展示概要

イベント名：私の選んだ一品

会期：2025年10月15日（水）～2025年11月23日（日）（タタメルバイクの展示期間は11月11日（火）～11月23日（日）

開場時間：11時～20時（各期の最終日は17時終了）

料金：入場無料

URL：https://marunouchi.g-mark.org/exhibition.html

ICOMAタタメルバイク

変形するおもちゃから着想を得た折りたたみ電動バイクです。スーツケースのサイズから、フロント10インチ、サスペンション完備の安心して乗車できる小型バイクに変形します。折り畳んでハンドルを出すことでまるでスーツケースのように転がして移動することができます。マンションのエレベーターや、街中など今までバイクが入り込めなかった場所への可能性が広がります。付け替え可能なサイドパネルは様々なカスタマイズを可能にします。その日の気分や服装によってバイクを着せ替えたり、車体への影響を考えずに自分でカスタムをしたり、使い方は人それぞれです。あなただけのタタメルバイクを楽しんでください。

タタメルバイクはICOMA公式Webサイトにて受注生産形式で販売中です。

株式会社ICOMA公式Webサイト : https://www.icoma.co.jp/

また、以下の施設でタタメルバイクでご覧いただけます。

展示 / お取り扱い場所 : https://www.icoma.co.jp/try

会社概要

「おもちゃのこころでミライをつくる」

わたしたちは小さなおもちゃからスタートした会社です。

手のひらでひろがる夢をもっと多くの人に届けたい。

乗り物やカプセルトイ、ウキウキすることづくりまでトータルでデザインしていきます。

株式会社ICOMA

〒143-0015 東京都大田区大森西6丁目17番17号KOCA・A棟9号室

お問い合わせ : info@icoma.co.jp

公式ホームページ : https://www.icoma.co.jp/

X : https://x.com/IcomaInc35742

Instagram : https://www.instagram.com/icoma_inc/

本件に関する報道関係者のお問い合わせ先

コラボレーション事業責任者：磯部

お問い合わせ : info@icoma.co.jp