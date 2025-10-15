OND SAUNAが「2025年度グッドデザイン賞」を受賞！

朝日I&R ホールディングス株式会社

OND SAUNA（佐賀県武雄市 運営：朝日I&Rリトリート株式会社 代表取締役 野畑 龍彦）が、このたび「2025年度グッドデザイン賞」を受賞いたしました。グッドデザイン賞は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する、製品、建築、ソフトウェア、サービスなど、あらゆる「もの」と「こと」を対象とした総合的なデザイン賞です。1957年に始まった「グッドデザイン商品選定制度」を継承しており、「Gマーク」として知られています。単なる美しさだけでなく、人、社会、未来を豊かにするデザインを評価し、デザインを通じて社会をより良くしていくことを目的としています。

▪️OND SAUNAについて

OND SAUNAは、佐賀県武雄市のOND PARK内に位置する解放と調和をコンセプトに据えたアウトドア型サウナ施設です。 自然と一体化する空間設計、天然水の水風呂など、四季折々の武雄の自然が利用者の五感を刺激し、街のサウナでは得られない特別な体験が高く評価され、サウナファンからの支持を受けています。

中でも木のサウナは国内でも珍しい大型の薪ストーブを熱源としており、専属のスタッフ（サウナ守）が薪をくべ、湿度をコントロールし 常にサウナのコンディションをベストな状態に仕上げます。利用者同士はもちろん、サウナ守と会話を楽しみながら 心地よい時間が流れます。

⚫︎プロデュース：RE FACTORY 株式会社 /代表：小林 純氏/ 企業HP：http://re-factory.co.jp/

⚫︎設計： 合同会社あまね設計 一級建築士事務所 / 建築家：下川太郎氏 / 企業HP：http://www.amane-llc.jp/

▪️受賞概要

・受賞名：グッドデザイン賞

・運営：公益財団法人日本デザイン振興会

・公式サイト：https://www.g-mark.org/

▪️OND PARKとは

SAUNA,STUDIO,CAFE,CAMPサイトを内包した施設として、武雄温泉保養村内にオープン。 “武雄の恵みで、心と身体を整える コンセプトパーク”をコンセプトに、SAUNAの他にもさまざまなアクティビティが揃います。

⚫︎OND STUDIO

「OND STUDIO」は、フィットネスやワークショップ、研修などにご利用いただける、緑豊かなスタジオ。 空調や床暖房を完備しており、緑に囲まれた環境で子供からお年寄りまで様々なシーンで利用可能。

⚫︎OND CAFE

「OND CAFE」では、ダッチパンケーキやチキンカレー、オリジナルブレンドコーヒーやアルコールなど、他では味わえないこだわりのメニューを提供。大開口の窓を備えた40席の店内では、豊かな緑を感じながら食事や会話を楽しめます。

⚫︎OND CAMP

武雄温泉保養村は、古くから自然との共存を目指し、人々の手で自然が守られてきました。蛍やクワガタ、トンボなどの昆虫や、森にすむ生き物、空いっぱいの星、四季折々の植物が キャンプサイトを彩り、利用者を楽しませています。

■OND PARK施設概要

施設名称：OND PARK｜オンドパーク

所在地 ：佐賀県武雄市武雄町大字永島18202番地1

公式HP ：https://ondpark.jp/

開業日 ：2023年4月1日

運営者 ：朝日I&Rリトリート株式会社 代表取締役 野畑 龍彦

佐賀県武雄市武雄町大字永島18091

