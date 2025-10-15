「共同購入EC」の先駆者・ネットプライスと株式会社わこーの業務提携のお知らせ
次世代自販機プロジェクトを運営する株式会社わこー（本社：東京都府中市、代表取締役社長：菅原克己）と、「共同購入EC」のパイオニアとして業界をリードし続け、ECサイト「otameshi」提供する株式会社ネットプライス（本社：東京都港区、代表取締役社長：中林美和）は、この度、業務提携契約を締結しましたのでお知らせいたします。
本業務提携により、わこーが運営している次世代自販機プロジェクトと、ネットプライスが持つECサイト運営のノウハウおよび顧客基盤を融合させることで、両社の強みを活かし、事業成長を加速させ、お客様へより一層価値ある商品・サービスの提供を目指してまいります。
提携の背景と目的
近年、消費者の購買行動は多様化し、特にEC市場は急速な拡大を続けています。このような状況において、わこーは新たな販売戦略の構築と顧客接点の拡大を、ネットプライスは取扱商品の拡充と事業領域の拡大をそれぞれ模索しておりました。
本業務提携は、両社の強みを相互に活用することで、以下の実現を目指します。
リアルとデジタルの融合が切り拓く、新しい購買体験の未来
QRコードなどを活用し、自販機からオンライン購入へ誘導する仕組みを開発。両社の強みを生かしたわこーの自販機のリアルタイム販売データと、ネットプライスのオンライン購買データを掛け合わせ、消費者のニーズに即した商品展開を実現します。
近年、消費者の購買行動は「オンラインとオフラインの垣根」を越えて融合しつつあります。リアルな接点である自販機と、膨大なECノウハウを結びつけることで、消費者にこれまでにないリアルとデジタルを往来するシームレスで、豊かな購買体験を提供できるよう努めてまいります。
株式会社ネットプライス
株式会社ネットプライスは、「インターネットを通じてお客様の生活を豊かにする商品を提供する」ことを企業理念とし、ECサイトの運営を主軸とする企業です。
2004年12月の設立以来、会員数310万人、アクティブユーザー60万人を誇る大規模なユーザーデータベースと、3800社以上のサプライヤーとの取引実績を持つECプラットフォームを構築してきました。ファッション、美容、雑貨、食品、家電など、幅広い商品ジャンルを取り扱い、お客様の多様なニーズに応えています。
また、EC事業だけでなく、成長市場である東南アジア9カ国への海外展開や、SNSとライブ配信を組み合わせたライブコマース機能の実装など、常に新しいECの形を追求しています。近年では、「食品ロス」や「衣服の廃棄」といった社会課題の解決に貢献するため、SDGs貢献型のECサイト「otameshi」などの運営も手掛けており、持続可能な社会の実現にも積極的に取り組んでいます。
高品質な商品と充実したサービスを通じて、お客様に豊かで便利な購買体験を提供し続けています。
ネットプライス :
https://netprice.co.jp/index.html
株式会社わこー
株式会社わこーは飲料自販機の販売、修理メンテナンスを主軸とした事業を展開し来年で創立55周年を迎えます。
2014年に503万台あった自販機は、コンビニのコーヒー販売、設置場所の飽和状態などの理由から2023年末には393万台と100万台以上減りました。
一方、コロナ禍における新たな冷凍自販機ど冷えもんの登場により自販機業界は新たな局面をむかえました。
累計で1万台大ヒット製品となったど冷えもんですが下記のような要望をいただきました。
商品をもっと魅力的に見せたい
いろいろな商品、製品を販売したい
新商品のプロモーションをしたい
企業内において、高騰する人件費、社会保険料、物価に対して社内でのDX化・省人化が課題となっている
様々なご意見を集約し、自販機自体に全天候型サイネージを搭載することにより解決できると考えました。自販機×デジタルサイネージで自販機業界に革命を起こします。
詳細を見る :
https://jisedai-jihanki.jp/s-cube/
【会社概要】
株式会社わこー 次世代自販機プロジェクト
所在地：東京都府中市小柳町2-25-35
代表者：代表取締役社長 菅原 克己
事業内容:次世代自販機「S:CUBE」の販売ならびに自動販売機の設置・メンテナンス、駅ナカサービス「ピックミーアップ」の運営など
資本金： 34,000,000円
設立： 1970年7月
プロジェクトHP：https://jisedai-jihanki.jp
お問い合せ先：info@jisedai-jihanki.jp