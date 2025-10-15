映画公開記念 コラボ企画第1弾！劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』×SAGA MADOコラボPOP UPを開催します！

公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社

さが県産品流通デザイン公社（所在地：佐賀市、所長：石井法子）は、佐賀県の県産品を厳選したセレクトショップ「SAGA MADO」において、2025年10月24日（金曜日）～11月５日（水曜日）の13日間、劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の映画公開を記念して、「ゾンビランドサガ×SAGA MADOコラボPOP UP」を開催します。

映画公開記念を記念した今回のコラボでは、オリジナル描き下ろしイラストを使用し、SAGA MADO限定の多彩なコラボ企画を用意しています。

ぜひこの貴重な機会に、SAGA MADOにお越しください。

『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』公式HP：https://zombielandsaga-movie.com/

『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』本予告：https://zombielandsaga-movie.com/trailer/

『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』公式X：https://x.com/zombielandsaga

「ゾンビランドサガ×SAGA MADO コラボPOP UP」概要

開催期間：10月24日（金曜日）～11月5日（水曜日）10時～20時

開催場所：SAGA MADO特設エリア（佐賀市駅前中央一丁目4番17号コムボックス佐賀駅前1階）

開催内容：これまでのアニメシリーズに登場した、唐津くんちやバルーンをモチーフにした工芸品など

ゾンビランドサガゆかりの商品の販売を行います。

コラボ企画１.：オリジナルアクリルスタンドプレゼント

SAGA MADOで3,300円（税込）を購入したお客様に、

オリジナル描き下ろしイラストを使用した、アクリルスタンドをプレゼント！

※無くなり次第終了となります。

※各種数量には限りがございます。予めご了承ください。

※アクリルスタンドのキャラクターご指定は不可です。ランダムのお渡しとなります。

コラボ企画２.：オリジナル描き下ろしイラストを使用した、期間限定店内装飾

・アニメシリーズなどのポスターを展示！「ゾンサガ懐かしのポスター展」

・SAGA MADO北側窓に、描きおろしイラストをラッピング！

・オリジナル描き下ろしイラストを使用した「等身大パネル」を店内に設置！

・店内スクリーンで本予告・ティザー映像を放映！

※ポスター展および店内スクリーンでの放映は2025年11月5日(水曜日)までとなります。

※ラッピングおよび等身大パネルは2026年3月下旬までとなります。

SAGA MADO とは

伊万里・有田焼、唐津焼といった焼き物から、若手作家の新しい感覚でつくられたもの、普段づかいにちょうどいい食品・雑貨、SAGA MADOオリジナル商品など、季節ごとに厳選して県産品をご紹介しています。

公式ホームページ：https://sagamado.jp/

（公財）佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社とは

さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29年（2017年）4月に設立した支援機関です。

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

■支援する事業者：佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

公式ホームページ「SAGAPIN」：https://www.sagapin.jp/