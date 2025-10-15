ルスツリゾートスキー場 イーストMt.の拠点「ローンパイン」が全面リニューアル

加森観光株式会社

ルスツリゾート（加森観光株式会社、本社：札幌市中央区、代表取締役社長：加森 久丈）は、イーストMt. および Mt. イゾラのゲートウェイとして位置するゲレンデレストラン「ローンパイン」を全面改装し、2025年12月1日（月）よりリニューアルオープンいたします。

「ローンパイン」は、イーストMt.の麓に位置し、ルスツリゾート各ホテルからのアクセスが良好で、日帰り駐車場にも隣接していることから、ゲレンデでの待ち合わせや食事、休憩など、多くのお客様がご利用されている人気の拠点施設です。

今回の改装では、レストラン、ショップ、ロッカー、ラウンジ、共有スペース、トイレに至るまで全面的に刷新。国内外のスキーヤー・スノーボーダーが、より快適かつ安心してリゾートライフを楽しめる空間へと生まれ変わります。

レストランでは、留寿都村近郊の食材を使用した料理をはじめ、ラーメンやカレー、スナック、デザートなど多彩なメニューを展開。また、ゲレンデ唯一となるビーガンメニューも提供し、ファミリーから海外ゲストまで幅広くお楽しみいただけます。併設の「LONE PINE CAFE」では、ラップサンドやサラダ、ソフトクリームなどを気軽に味わえるほか、朝限定のモーニングセットも登場します。

ロビー

タイルカーペットを敷き詰めた落ち着きのある空間にリニューアル。ゆとりあるレイアウトで、ゲレンデの玄関口としてスムーズにご利用いただけます。

有料ラウンジ「K-LOUNGE」

ゲレンデにいながら落ち着きと快適さを兼ね備えた有料ラウンジ「K-LOUNGE」。ブーツを脱いでくつろげるリラックス空間で、フリードリンクや雑誌、フットマッサージ機、血圧計などを備えています。

ショップ「RUPOW BASE」

大きな窓を配した開放的な空間にリニューアル。人気スノーブランドの小物やアクセサリー類を中心に、グローブ、ゴーグル、ビーニーなど幅広く取り揃えます。忘れ物や急な買い足しにも便利で、最新アイテムをチェックする場としても最適です。さらに、ルスツリゾートのオリジナルグッズもご用意し、快適で思い出に残るリゾートライフをサポートします。

EAST Mt. センターステーション「ローンパイン」

営業開始： 2025年12月1日（月）

場所： ルスツリゾートスキー場 イーストMt. ローンパイン

設備： レストラン、ショップ、有料ラウンジ、トイレ

営業時間： レストラン（10:30～15:00）/ カフェ（9:00～16:00）/ ショップ（9:00～16:00）