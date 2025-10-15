「バーミキュラ ユキヒラ」が2025年度グッドデザイン賞を受賞！

愛知ドビー株式会社

愛知ドビー株式会社が製造・販売する「バーミキュラ ユキヒラ」が、国内最大級のデザイン賞「2025年度グッドデザイン賞」を受賞いたしました。

バーミキュラ ユキヒラ製品ページ：https://www.vermicular.jp/products/yukihira/

「素材を焼き、煮炊きを極める進化した雪平鍋」を目指して開発したバーミキュラ ユキヒラは、『独自の鋳造技術と鋳鉄ホーローの性能を活かし、かねてより日本の調理場で広く愛用されてきた使い勝手の良い雪平鍋という一つの典型に、新たな価値と性能をもたらした優れたデザインである。独自の極薄鋳造によって、扱い易さを損なうことなく、蓄熱性・保温性といった性能を付与し、より良い調理体験を実現している。雪平鍋らしさともいえる底面の槌目は内側のみで裏面にはロゴが配されている点も鋳造ならではのユニークさである。同じく鋳鉄製の落とし蓋にも細部に至るまでの工夫が見て取れる。また、リペアはもちろんリクラフトという独自の取り組みに、製造者としての新たな在り方と誠実さを感じられる。』と高い評価をいただきました。

「バーミキュラ ユキヒラ」は、食材から出る余分な水分を瞬間的に蒸発させ、旨みを凝縮する瞬間蒸発ホーローに伝統的な槌目模様を組み合わせることで、理想的な火入れを実現した新しい雪平鍋です。さらに、鋳物ホーロー製の専用落とし蓋「ドロップリッド」を合わせて使用することで、素材から出る旨みを含んだ水分を使って、焼きつけながら蒸し焼きにするバーミキュラ ユキヒラ独自の調理法を可能にしました。この方法で調理すると、みそ汁や魚の煮つけなどの普段の家庭料理が劇的においしく仕上がります。

また、毎日手に取りやすくなる使いやすさを目指して厚みにもこだわり、鋳物でありながらわずか1.6mm、重さ900g（18cm）を実現。極限まで最薄化しました。アフターサービスも充実し、傷んだホーローを剥がして再ホーローコーティングし新品同様に生まれ変わらせるリペアプログラムと、ライフスタイルの変化に応じてサイズ変更を行えるリクラフトプログラムにより、生涯使い続けることが可能に。これまで愛知ドビー株式会社が培ってきた技術を集結した製品です。2025年5月の発売から約3ヶ月で累計受注台数1万台（2025年8月末時点）を突破しています。

この度のデザイン賞の受賞を通じ、今後も愛知ドビー株式会社は、世界のフードシーンを牽引するブランドを目指してまいります。

バーミキュラ ユキヒラ製品ラインナップ

VERMICULAR YUKIHIRA

バーミキュラ ユキヒラ（マットブラック、シーソルトホワイト、オイスターグレー）

16cm︓1～2人分のみそ汁や副菜作りにもぴったりなコンパクトサイズ。17,300円

18cm︓2～4人分の汁ものや魚の煮付けが2人分作れる、定番サイズ。18,300円

20cm︓たっぷりの出汁をとったり、具だくさんな煮込み料理にも便利な、大きめサイズ。19,300円

モダンで美しいデザインと3つのカラー

従来の雪平鍋のイメージを覆す、繊細で美しい造形にこだわりました。上質でモダンな3色のカラー展開。強度と美しさが両立するウッドハンドルには、バーミキュラ初のライトグレーを採用。

VERMICULAR YUKIHIRA DROP LID

バーミキュラ ユキヒラ ドロップリッド（落とし蓋）

（マットブラック、シーソルトホワイト、オイスターグレー）

[価格]16cm 3,600円・18cm 3,800円・20cm 4,000円

VERMICULAR YUKIHIRA 専用ステンレスリッド

[価格]16cm 3,600円・18cm 3,800円・20cm 4,000円

※価格はすべて税込です。

愛知ドビー・VERMICULARについて

愛知ドビーは、1936年愛知県名古屋市創業の老舗鋳造メーカーです。3代目の兄弟の「町工場から世界最高の製品を作りたい」という想いから、2010年、メイド・イン・ジャパンの鋳物ホーロー鍋「バーミキュラ」は誕生しました。「手料理と、生きよう。」をブランドスローガンに掲げ、素材本来の味を楽しむライフスタイルを通じて、世界中に手料理のある暮らしの素晴らしさをお届けしていきます。

HP：https://www.vermicular.jp/

バーミキュラ公式オンラインショップ：https://shop.vermicular.jp/

＜オフィシャル画像素材＞

下記URLよりダウンロードの上、ご使用くださいませ。

https://x.gd/mwT6r