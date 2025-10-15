レシートプリンタ「TR-QT3」（FLEXPrint）が2025年度グッドデザイン賞を受賞

東芝テック株式会社

東芝テック株式会社（以下「東芝テック」）は、レシートプリンタ「TR-QT3」（FLEXPrint）が2025年度グッドデザイン賞(GOOD DESIGN AWARD 2025)を受賞したことを発表します。

受賞ページ：https://www.g-mark.org/gallery/winners/30312



受賞製品は、2025年11月1日から11月5日まで開催される受賞展「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」（東京ミッドタウン）にて展示予定です。

「TR-QT3」（FLEXPrint）はコンパクトサイズ、高速かつ高品質な印字、排紙方向を選べる柔軟な設置性を兼ね備え、店舗におけるレジ周りの省スペース化と効率化に貢献するレシートプリンタです。前機種のレシートプリンタと比較して専有面積（幅×奥行）は約20%削減し、印字速度は約1.3倍（*）に向上しました。POSシステムとともに設置した際、店舗スタッフと消費者の両方から美しく見えるよう、シンプルで洗練された外観を意識してデザインしています。スーパーマーケットやアパレル、飲食店など、業種を問わず利用できるよう、親和性の高いデザインと性能を追求しています。



東芝テックはこれからも流通・小売業が直面する課題や多様なニーズに寄り添い、最適なソリューションの提供や店舗運営の効率化を支援してまいります。

＜審査員の評価コメント＞

TR-QT3は、会計方式や設置環境の多様化に対応するレシートプリンタで、上排紙・前排紙を選べる柔軟性と、キューブ型の親しみやすい筐体が特長。視認性の高い排紙口や直感的な操作ボタン、コンパクトな外装設計により、有人・セルフ両レジに自然に溶け込むデザインを実現している。高精細な印字性能と堅牢な構造に加え、清掃性や安全性にも配慮されており、長期使用と美観維持の両立も可能。機能と外観の完成度が高く、設置現場での運用を丁寧に想定したデザインとして評価した。

＜「TR-QT3」（FLEXPrint）のデザインの特長＞

・さまざまな店舗のインテリアに自然に溶け込みやすいよう、シンプルな角丸キューブ形でデザインしています。

・ レシート排紙口の視認性を高めたデザインにより、どのような向きに設置してもスムーズにレシートを受け取りやすいよう工夫しています。

・ レシートロール紙補充用のオープンボタンは、指の動きに沿った押しやすい形状で設計し、店舗スタッフによるメンテナンス時に使いやすいよう配慮しています。

（*）参考値であり、環境によって異なります。