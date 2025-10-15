KCM Trade × TRC チーム、Enshan Hooi 選手と共に世界舞台へ

KOHLE SERVICES LIMITED

KCM Trade × TRC ドリフトチームは、オーストラリア出身のプロゴルファー Enshan Hooi（エンシャン・ホーイ）選手の 2025 年度国際大会への参戦を継続的にサポートしています。

9月に北京で開催された国際大会では、Enshan 選手は安定したプレーを見せ、ハイレベルな競技環境の中で貴重な実戦経験を積み重ねました。これにより、11月および12月に予定されている大会へ向けて確かな土台を築くことができました。

最近の試合を通じて、Enshan 選手は技術面の精度をさらに高めるとともに、コース外での準備が試合でのパフォーマンスにいかに重要であるかを深く実感した。特に、体力とメンタルの両面からの総合的なマネジメントの重要性を痛感している。

「たとえ技術が安定していても、体力やメンタルが最適な状態でなければ全体のパフォーマンスに影響します。高強度の試合で常に力を発揮するためには、体力の蓄積、回復計画、集中力の維持を体系的に管理し、目指すのは単に「できる」ことではなく、「常に安定してできる」ことだ。」とコメントしました。

今後の大会に向けて、Enshan は「規律あるトレーニング」と「科学的なリカバリー」を軸に、持続可能なトレーニングリズムを確立し、高強度の試合や心理的プレッシャーへの身体的適応力を高めることで、総合的な競技力の向上を目指す。

長期的な目標としては、競技成績と個人の成長の双方で着実な進歩を遂げることを志しており、不確実性の高い環境においても理性と忍耐を保ちつつ、状況に応じて行動し、着実に前進することを重視している。

KCM Trade x TRC ドリフトチームは、将来性ある若手アスリートの国際舞台でのキャリア形成を引き続き全力でサポートし、彼らの成長と飛躍を共に見守っていく。