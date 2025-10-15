M5Stackが「2025 年度グッドデザイン賞」を受賞、スイッチサイエンスで記念セール開催

株式会社スイッチサイエンス

M5Stackが、このたび 2025 年度グッドデザイン賞(主催：公益財団法人日本 デザイン振興会)を受賞しました。M5Stackは、従来のマイコンボードになかった美しいデザイン、直感的な操作性を備えた豊富なラインアップと活発なユーザーコミュニティによって広がる多様な活用が高く評価されました。

今回の受賞は、M5Stackシリーズとして審査対象となった以下の6製品によるものです。

M5Stack Basic M5Stack CoreS3 M5StickC PLUS2

AtomS3 M5Stack Tab5 M5Stack Dial

＜審査コメント＞

多彩なラインナップのモジュールを自由に組み合わせられるモジュラー設計と、完成度の高い筐体を備えた開発プラットフォームであり、従来のマイコンボードにはない美しさと操作性を兼ね備えていおり、ユーザーに自分の発想で道具をつくり出す喜びを思い起こさせる。また、活発なユーザーコミュニティの存在により、教育現場からホビーユース、さらには製品組み込みまで幅広いシーンで活用が広がっている。標準化された拡張性やGUIツールなどによって初心者から上級者まで利用できる間口の広さも魅力であり、今後プログラミングが容易になるAI時代に、多様な人々の創造性を解き放ち、ものづくりの新たな可能性を開く存在としても期待される。

また、11月1日（土）から11月5日（水）まで、東京ミッドタウン館内各所にて受賞対象が展示される「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」が開催されます。M5Stackシリーズの対象製品も展示しています。

「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」

期間 11月1日（土）～111月5日（水）

時間 10:00～19:00 ※11月5日のみ18:00まで

場所 東京ミッドタウン館内各所

主催 公益財団法人日本デザイン振興会

＜グッドデザイン賞とは＞

1957 年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「G マーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。 公式サイト：https://www.g-mark.org/

製品概要

M5Stack BasicM5Stack Basic

ESP32を搭載した開発キットです。Wi-FiとBluetoothを備え、ArduinoやUIFlow、MicroPythonなど多彩な環境で開発可能。30以上のモジュールと40以上のユニットを組み合わせ、迅速なプロトタイピングから製品化までを支援します。本体は上下2パーツ構成で、上部にプロセッサ、下部にバッテリーやM-Busソケットを搭載しています。

M5Stack BASICは、M5Stack最初の製品として誕生しました。ESP32を搭載し、ディスプレイと筐体を標準装備したこの小型開発モジュールは、初心者の学習やホビーから教育現場、プロトタイピング、さらには産業用途まで幅広く活用されています。現在では、産業用コントローラーやAIカメラ、各種拡張モジュールを含む多彩なラインナップへと広がり、ユーザーの創造力を支えるプラットフォームへと進化しました。日本の各地でユーザー有志によるミートアップが活発に行われ、CEOが来日して直接ユーザーの声を聞くなどコミュニティとの対話にも積極的で、ユーザーからも厚く支持されています。M5Stackはホビーから産業までをつなぐ開発プラットフォームとして、世界中で支持を集めています。

ユニット・モジュールの一例として、日常の動きを検知する「PIR Unit（人感センサー）」、農業や環境モニタリングの通信に活用される「LoRa ユニット」、工場設備と接続できる「PLC Module」、非接触ICカードやタグを読み取れる「RFID Unit」などがあります。アイデアや遊び心を形にする工作から産業現場の制御システムまで、幅広いニーズに対応する開発プラットフォームを実現しています。

PIRセンサ（人感センサ）LoRaユニットPLCモジュールRFIDユニットM5Stack CoreS3M5Stack CoreS3

ESP32-S3を搭載したM5Stack開発キットシリーズの第三世代モデルです。2.0インチのマルチタッチ対応静電容量式タッチパネルをはじめ、30万画素カメラ、16ビットI2Sオーディオアンプ、1Wスピーカー、デュアルマイク、6軸IMU、3軸地磁気センサー、近接センサーを搭載。Dinレール固定に対応したDinBaseを備え、産業オートメーションなど幅広い用途に対応します。拡張には、M5Stack用ユニットを利用できます。

M5StickC PLUS2M5StickC PLUS2

ESP32を搭載した小型のM5Stack開発キットです。M5Stack Basicの半分より小さいコンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。200 mAhのバッテリに、1.14インチのディスプレイを備え、拡張には、M5Stack用ユニットに加え、StickCシリーズ専用のHatを利用できます。

StickCシリーズ専用Hatの一例として、強弱を付けた振動が可能な「バイブレーションHat」、直接サーボモーターを接続できる「Servo Hat」物体の表面温度を32 x 24ピクセルの解像度で測定可能な「サーマルカメラ Hat」、血中酸素から心拍を計測する「心拍センサ Hat」などがあります。スタック構造により、M5StickC/C Plus本体と一体化した省スペース設計を実現し、モジュールベースの開発を効率化します。

サーマルカメラ Hatを接続バイブレーションHatServo Hatサーマルカメラ Hat心拍センサHatAtomS3AtomS3

ESP32-S3を搭載した小型のM5Stack開発キットです。M5Stack Basicの1/4の極小ボディに、8 MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、6軸IMUセンサ（MPU6886）、Grove互換インターフェースなどを備えます。拡張には、M5Stack用ユニットに加え、専用設計のATOMICシリーズを利用可能です。

ATOMICシリーズの一例として、200 mAh充電式バッテリーを内蔵した「ATOMIC バッテリーベース」、TF（MicroSD）カードの読み取りと書き込みを可能にする「ATOMIC TFカードリーダー」、PCによる制御に比べてコストパフォーマンスの高いディスプレイ制御が可能な「ATOMIC ディスプレイベース」小規模回路や外付ハードウェアを設計するユーザに便利な「ATOMICプロトキット」などがあります。共通インターフェースによるモジュール構造を採用し、必要な機能を柔軟に組み合わせることで、省スペースかつ効率的なプロトタイプ開発を可能にします。

ATOMIC バッテリーベースATOMIC TFカードリーダーATOMIC ディスプレイベースATOMICプロトキットM5Stack Tab5M5Stack Tab5

RISC-VベースのESP32-P4とWi-Fi 6対応ESP32-C6を搭載し、高速通信と低遅延を実現した、高度に拡張可能な開発者向けポータブルIoTターミナルです。5インチHDタッチディスプレイ、2MPカメラ、ES8388オーディオコーデック、デュアルマイク、6軸IMUなど、豊富な入出力デバイスを統合しています。RS-485、USB-A/C、GROVE、M5BUS、microSDスロットなど多彩なI/Oに対応し、DINレールや三脚への取り付けも可能です。

M5Stack DialM5Stack Dial

StampS3Aがメインコントローラとして採用された、多用途の組み込み開発ボードです。円形TFTタッチスクリーン、回転ノブの位置や回転方向を正確に検出するロータリーエンコーダ、RFID検出モジュール、RTC 回路、ブザー、および画面下部の押しボタンを備えています。ノブ操作により、音量・明るさ・メニュー設定の調整や、照明・空調・カーテンなどのホームアプリケーション制御が可能です。内蔵ディスプレイには多彩な色やエフェクトを表示でき、直感的な操作を実現します。

M5Stack「グッドデザイン賞受賞記念」セール

スイッチサイエンスでは今回の受賞を記念し、日頃のご支援への感謝を込めて、1週間に2製品を対象に3週にわたってセールを開催します。

- 10月15日～10月21日 対象製品CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット

型番 M5STACK-K128

商品名 M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット

通常価格（消費税込み） 10,252 円



購入ページ https://ssci.to/8960

M5Stack Tab5

型番 M5STACK-C145

商品名 M5Stack Tab5

通常価格（消費税込み） 9,878 円



購入ページ https://ssci.to/10378

- 10月22日～10月28日 対象製品ATOMS3

型番 M5STACK-C123

商品名 ATOMS3

通常価格（消費税込み） 2,904 円



購入ページ https://ssci.to/8670

M5Stack Dial ESP32-S3 スマートロータリーノブ v1.1

型番 M5STACK-K130-V11

商品名 M5Stack Dial ESP32-S3 スマートロータリーノブ v1.1

通常価格（消費税込み） 6,149 円



購入ページ https://ssci.to/10302

- 10月29日～11月4日 対象製品M5Stack Basic V2.7

型番 M5STACK-K001-V27

商品名 M5Stack Basic V2.7

通常価格（消費税込み） 6,831 円



購入ページ https://ssci.to/9010

M5StickC Plus2

型番 M5STACK-K016-P2

商品名 M5StickC Plus2

通常価格（消費税込み） 4,455 円



購入ページ https://ssci.to/8670

