沖縄発、全国の中小企業・個人商店のデジタル変革（DX）を強力に推進！初期費用10万円からのEC構築支援に加え、自走化を目的とした「ECサイト制作講座」の提供を本格始動

合同会社WEBでええじゃないか（所在地：沖縄県、代表：亀井洋一郎）は、中小企業や個人商店のデジタル変革（DX）を強力に推進するため、EC構築支援と運用ノウハウ提供を統合した「EC支援事業」を全国向けに本格始動し、コーポレートサイトをリニューアルしました。

本事業では、SquareおよびShopifyを活用したECサイトの制作・運用代行に加え、代表 亀井による電子書籍と連動したECサイト制作のノウハウ動画講座の提供を開始しました。これにより、ITスキルや予算に課題がある事業者に対し、制作代行と自走化支援（教育）の2つの選択肢を提供し、深刻化する「IT人材不足」の解消と売上拡大を支援します。

1. 事業開始の背景：沖縄から全国の「ITが苦手な事業者」を支援

魅力的なデザイン×使いやすい設計のECサイト

全国的にデジタル化への対応の遅れや、それに伴う人手不足が深刻化する中、特に「ECは初めて」「ITが苦手」と感じている個人商店、サロン、飲食店、農家などの小規模事業者のサポートが喫緊の課題となっています。

当社は、ECサイトの実践的な構築スキルとWEBマーケティング視点を活かし、「人手不足・IT人材不足を解消する“ええ感じなパートナー”」となることを目指しています。代表の亀井はこれまでに100件以上のECサイト構築を手がけてきた実績を持ち、このノウハウを、制作代行（サービス）と教育（講座）の両面から提供し、沖縄を拠点に全国の事業者をサポートします。

2. EC支援事業（EC構築・運用代行サービス）について

当社のEC支援事業は、単なるデザインや構築に留まらず、実店舗とECサイトの連携に特化した「売れる仕組みづくり」を追求しています。

・ 実店舗とのデータ一元化：SquareやShopifyといったツールを最適活用し、在庫管理や決済、予約、店頭受け取りといった機能をシームレスに連携させます。

・ 伴走型の制作チーム：現場監督出身のWEBディレクター、経験豊富なデザイナー、SNSのスペシャリストなど、専門性と人間味を兼ね備えたプロフェッショナルチームが、初期構築からSNS・SEO・広告運用まで一貫してサポートします。

・ 運営のしやすさ重視：デジタル化に不安な事業者でも、少ない工数でしっかり成果を出せるよう、運営の簡素化と売上アップを両立するサイトを設計します。

代表の亀井は、EC制作・運営の現場経験から「わかりやすく・使いやすいEC運営」の重要性を提唱しており、お客様の「こうしたい」に寄り添う伴走型の支援を約束します。

3. サービス概要と導入ハードルを下げる価格設定

EC支援は、事業規模や将来の拡張性に応じて最適なプラットフォームを提案します。

※ 上記以外にも、カスタムデザイン対応の「スタンダードプラン」「カスタムプラン」をご用意しています。詳細については公式ホームページのEC支援事業ページ(https://webdeeejanaika.net/ec-support/)をご参照ください。

4. 【EC講座】代表著書と連動した動画講座で、自力でのEC運用を支援

squareを活用したECサイト制作の基本から実店舗との連携までを学ぶ講座を開始

当社は、ECサイト構築の外注コストを抑え、自力でのオンライン販売を目指す事業者向けに、買い切り型動画講座「ECサイト制作講座｜Squareで学ぶ“実店舗×EC”講座(https://webdeeejanaika.net/ec-support/)」の提供を本格的に開始しました。

「知識ゼロから始める」EC制作入門コンテンツ

本講座の講師は、100件以上のECサイト構築実績を有する代表 亀井 洋一郎が務めます。また、本講座のノウハウは、電子書籍『知識ゼロからはじめるSquare ECサイト制作入門: はじめての人でも安心！Squareでつくるかんたんネットショップガイド(https://webdeeejanaika.net/ec-support/)』としてAmazon Kindleより出版されております。この書籍は、無料で使えるSquareを活用し、HTMLなどの専門知識なしにECサイトを構築したい初心者を対象としています。

初心者向けsquareマニュアル本kindleで発売中講座の特徴

本講座は、特に「ECは初めて」「ITが苦手」と感じている個人商店、サロン、飲食店、農家など小規模事業者を主な対象としています。

・ 無料ツールに特化：無料で使えるSquareオンラインビジネスに特化しており、費用を抑えてオンライン販売を始めたい方に最適な内容です。

・ 自走化を支援：外注に頼らず、ECショップの構築方法から実店舗との連携までをステップバイステップで習得できます。早い方であれば、受講開始から数日～1週間ほどでECサイトの公開が可能です。

・ 実践的なサポート体制：受講後も学習者が一人で悩むことがないよう、ECサイト制作の専門家である講師・亀井による個別ZOOMコンサルティング（月2回）、オンラインコミュニティ（スペシャルチャット）、およびサポート会員限定オンラインセミナー（月1回）といった実践的なサポート体制を整備しています。

・ 応用性：本講座はSquareを中心に進めますが、Shopifyやその他のECサービスにも応用可能なECサイト制作の基本的な手順や設定手順を解説しています。

5. コーポレートサイトリニューアルについて

今回のEC支援事業の開始に伴い、「あなたのビジネスを、WEBでええ感じに」をコンセプトにコーポレートサイト(https://webdeeejanaika.net/)をリニューアルしました。今後も一気通貫のWEB支援を通じて、お客様のビジネスの基盤となる高品質なHP制作や、売上につながるECサイト制作を全国に提供してまいります。

公式サイトを全面リニューアル

合同会社WEBでええじゃないかについて

合同会社WEBでええじゃないかは、沖縄を拠点に、コーポレートサイト、LP、ECサイト制作を中心としたWeb支援を全国に展開しています。WEB制作スキルとチームでの対応力を活かし、デザイン・構成・集客支援まで、成果につながるクリエイティブをトータルで提供するプロフェッショナルチームです。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

合同会社WEBでええじゃないか

会社名：合同会社WEBでええじゃないか

スローガン：あなたの事業をWEBでええ感じに

代表者名（広報兼任）：亀井 洋一郎

メールアドレス：info@webdeeejanaika.net

電話：050-7115-3569

【関連情報】 電子書籍：『知識ゼロからはじめるSquare ECサイト制作入門: はじめての人でも安心！Squareでつくるかんたんネットショップガイド (ECサイト実践シリーズ) (https://amzn.to/43en7NH)』

EC講座：『ECサイト制作講座｜Squareで学ぶ“実店舗×EC”講座(https://webdeeejanaika.net/ec-support/)』