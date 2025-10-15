しまなみ超レモンサワーが「2025年度グッドデザイン賞」を受賞！　国内マイクロブルワリーが製造するクラフトビールとして初めて

株式会社しまなみブルワリー

株式会社しまなみブルワリー（本社：広島県尾道市久保、代表取締役社長：松岡風人）の「しまなみ超レモンサワー」は、10月15日に2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞いたしました。国内のマイクロブルワリーが製造するクラフトビールがグッドデザイン賞を受賞するのは、これが初めてとなります（※１）。

※１：グッドデザイン賞の過去すべての受賞対象を公開している受賞ギャラリー（https://www.g-mark.org/gallery/winners）にて「クラフトビール」「ビール」で検索の上（しまなみブルワリー調べ）

しまなみ超レモンサワー

また、2025年11月1日（土）～５日（水）に東京・六本木の東京ミッドタウンで開催される「2025年度グッドデザイン賞」の全受賞作を紹介するイベント「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」にて受賞作を展示します。

【グッドデザイン賞受賞ページ】

https://www.g-mark.org/gallery/winners/33266

【しまなみ超レモンサワーとは】

通常のレモンサワーは蒸留酒と炭酸を合わせたものにレモンを加えた飲み物ですが、「しまなみ超レモンサワー」はクラフトビールの醸造技術を使った醸造酒です。程よい発酵の香りと自然な甘みが感じられるよう試行錯誤し生まれた、ほぼ透明なクラフトビール（ハードセルツァー）をさらに加熱処理してまろやかみを演出。その後、たっぷりとレモン果汁を加えて、レモンの産地尾道らしいプレミアムな商品に仕上げました。

原料の一部には、瀬戸内産レモンも使用され、レモン感あふれる一品です。

氷ありと氷なしで味わいが変わる！

氷ありでも氷なしでもおいしい！

氷を入れるとキリッとした飲み口に。氷無しのグラスで飲むとしっかりとしたレモンの酸味に加え、温度が上がるにつれてしまなみ超レモンサワーの醸造酒らしい自然な甘みと酵母の香りがより楽しめます。２通りの楽しみ方でお飲みいただけます。

製品名称：しまなみ超レモンサワー

プロデューサー：株式会社しまなみブルワリー 杉野正和

ディレクター：株式会社しまなみブルワリー 杉野正和＋株式会社アイティプラス 野口和央

デザイナー：株式会社しまなみブルワリー 松岡風人、杉野正和＋株式会社アイティプラス 溝口耕太

＜グッドデザイン賞審査委員による評価コメント＞

クラフトビールやRTDは大変混雑した領域であり、さまざまな種類の飲料が現れては消えていく。手に取ってもらうための工夫がそれぞれのパッケージで足し算的に行われ、ややうるさい棚になる。そのなかで、クラフトビール好きのための、レモンサワーテイストの、すこし高価格の醸造酒という新しいジャンル。そのためのプロダクトデザインとして、すこし落ち着いた、無口だが存在感のある、日本酒的な世界観を持つシンプルなパッケージには期待が持てる。

＜商品詳細＞

アルコール：4.5%

内容量：350ml

原材料：レモン（果汁）、糖類、麦芽

麦芽使用量２５％未満

賞味期限：4ヶ月

価格：オープン価格

保存方法：要冷蔵（10度以下）

【新商品はしまなみブルワリー公式サイトで販売中】

しまなみブルワリーWebサイトURL：https://shimanami-brewery.com/

【グッドデザイン賞とは】

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

グッドデザイン賞Webサイト：https://www.g-mark.org/

【しまなみブルワリーのクラフトビールの特徴】

しまなみブルワリーのクラフトビールの特徴は、職人の経験と徹底的な温度管理によって実現する「雑味のないビール本来のうまさ」です。飲みやすく、あまりにスルスルと喉に入るので、「いつの間にかなくなっていた」という声も。

【しまなみブルワリーの定番商品】

左：ストライクピルスナー 右：ファーストラガー

しまなみブルワリーの定番商品は、ラガーのど真ん中というコンセプトの「ストライクピルスナー」と１杯目専用というコンセプトで生まれた「ファーストラガー」。どちらもビール職人松岡が培ってきたすべての経験を詰め込んだピルスナーです。ネーミングは松岡が大のカープファンで野球好きなことから、「ストライク」「ファースト」など野球で使われる言葉が入っています。

定番商品２種に使用されているモルトは、ドイツ産とカナダ産を混ぜて使います。麦のうまみの強いドイツ産モルトと、酵素力が強くすっきり仕上がるカナダ産モルトを、経験的にベストな分量で配合しています。

【定番商品「ストライクピルスナー」がワールド・ビア・アワードで２年連続で国内最高賞を受賞】

ストライクピルスナー

世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード2024」「ワールド・ビア・アワード2025」にて、定番商品の「ストライクピルスナー」がクラシックピルスナー部門でCOUNTRY WINNER（国内最高賞）を２年連続で受賞。「ラガーのど真ん中」というコンセプトのストライクピルスナーは、この受賞によってまさに「おいしいラガーのど真ん中」となりました！

「ラガーのど真ん中」がコンセプトの「ストライクピルスナー」

【ビール職人・松岡 風人（まつおか かざと）について】

松岡 風人

広島県府中市出身。東京農業大学の応用生物科学部醸造科学科（旧農学部醸造学科）を卒業後、ビール職人・山田一巳氏に憧れて、当時山田一巳氏が醸造長を勤めていた萌木の村株式会社の八ヶ岳ブルワリーに入社。2015年からは、同ブルワリーで醸造長を務める。2020年に、英国パラグラフ・パブリッシング社が主催する世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード」で、３つのビールが最優秀賞に選ばれたことをきっかけに、「しまなみブルワリー」の設立を決意する。2021年12月に株式会社しまなみブルワリー設立。ラガースタイルのクラフトビールを特に得意とする。

【株式会社しまなみブルワリーについて】

しまなみブルワリー 工場

しまなみブルワリーのオーナーブルワー・松岡風人は、日本のビール文化を支えたビール職人・山田一巳氏に憧れて弟子入り。そこからクラフトラガーにこだわって15年。2020年に世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード」で3部門での最優秀賞を獲得したことをきっかけに、大好きな故郷の広島に戻ることを決意して、瀬戸内海や美しい島々を望む広島県尾道市にしなまみブルワリーを立ち上げました。

尾道の景色

マイクロブルワリーでは珍しく、ラガースタイルのクラフトビールを主軸としています。2021年12月に設立され、2023年3月に醸造をスタート。



しまなみブルワリー公式Instagram：https://www.instagram.com/shimanami_brewery/

しまなみブルワリー公式X：https://x.com/shimanami_brew/