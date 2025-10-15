第１回EC管理・物流EXPOに出展 ―ＳＢＳグループのＥＣ支援サービスでお客様の物流課題を解決します―
ＳＢＳグループ（代表：鎌田正彦、本社：東京都新宿区）は、「第１回EC管理・物流EXPO」（主催：RX Japan株式会社、会期：10月22日～24日）に出展することをお知らせします。
当社グループは、通販・店舗の売上向上と運営効率化を実現する専門展「EC・店舗Week 秋」（全４展示会で構成）のうち、「EC管理・物流EXPO」に出展します。この展示会では、商品の管理や発送、顧客データの分析・活用など、ＥＣ運営を支援する多様なサービスが紹介されます。
当社グループのブースでは、ＥＣサイト構築から入庫・出荷・受注処理まで、お客様が抱えるＥＣ物流の課題にワンストップで対応するフルフィルメントサービス「ＥＣ物流お任せくん」をご紹介します。自社によるラストワンマイル配送やサステナブルな取り組み、ＥＣシステムに関する情報をご提供します。また、当社グループのＥＣ事業にオススメの拠点が一目で分かる「主要ＥＣ拠点マップ」などもご覧いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331830&id=bodyimage1】
※出展イメージ
EC・店舗Week 秋「第１回EC管理・物流EXPO」
【ＳＢＳグループ出展エリア：A33－48】
＜会場＞
千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
幕張メッセ 第7ホール
＜会期＞
2025年10月22日（水）～24日（金）
10：00～17：00
＜公式サイト＞
【公式】Japan IT Week, Japan DX Week, 営業・デジタルマーケティング Week, EC・店舗 Week｜日本最大のIT・DX展示会
事前登録はこちらから
入場用バッジ登録フォーム｜Japan IT Week, Japan DX Week, 営業・デジタルマーケティング Week, EC・店舗 Week【秋】
本展示会を通じて、ＳＢＳグループの取り組みやサービスを体感いただければ幸いです。皆様のご来場をお待ちしております。
以 上
＜ＳＢＳグループ共同出展 参加社＞
ＳＢＳホールディングス株式会社
ＳＢＳフレック株式会社
ＳＢＳ即配サポート株式会社
ＳＢＳゼンツウ株式会社
マーケティングパートナー株式会社
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設立：1987年12月
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー25階
資本金：39億20百万円
売上高：4,481億45百万円（2024年12月期 グループ連結実績）
従業員数：23,513名（うち正社員10,712名、2024年12月末現在、連結）
単独：292名
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
ＵＲＬ：https://www.sbs-group.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
