全国高等学校将棋竜王戦全国大会にて飛鳥未来きずな高等学校の永紱さんが優勝！藤井聡太竜王も「金銀の厚みが素晴らしい」と称賛【飛鳥未来きずな高等学校福岡天神キャンパス】
第38回全国高等学校将棋竜王戦全国大会が、2025年8月20日（水）・21日（木）に福岡市の電気ビル共創館にて開催されました。本大会には、各都道府県予選を勝ち抜いた47名の代表選手に加え、前年度優勝者1名、女子招待選手4名の計52名が出場しました。
その中で、飛鳥未来きずな高等学校 福岡天神キャンパスに在籍する 永紱大吉（えいとく だいきち）さん（3年生） が見事優勝を果たしました。
決勝戦は藤井聡太竜王の立会いのもと行われ、初手が打たれる緊張感ある対局に。藤井竜王は「金銀の厚みが素晴らしい」と永紱さんの盤面構成を称賛。中盤で優位を築いた永紱さんがそのまま押し切り、栄冠を手にしました。
対局後、永紱さんは
「高校最後の大会で優勝できて、控えめに言って最高にうれしいです」
と喜びを語りました。
また、永紱さんはこれまでに「第21回高校生王将戦」や「第61回全国高等学校将棋選手権大会」でも優秀な成績を収めており、その功績が認められ、9月20日に福岡県知事への表敬訪問も行っています。
日本将棋連盟公式サイト：https://www.shogi.or.jp/event/2025/08/38_25.html
飛鳥未来きずな高等学校 福岡天神キャンパスについて
飛鳥未来きずな高等学校は、「自分のペースで、自分らしく学べる」通信制高校として、全国に複数のキャンパスを展開しています。福岡天神キャンパスでは、学業とともに生徒一人ひとりの個性や夢の実現をサポートしており、今回のような全国大会での活躍も学校全体で応援しています。
飛鳥未来きずな高等学校 福岡天神キャンパス
HP：https://www.sanko.ac.jp/asuka/kizuna/fukuoka-tenjin/
担当：神谷 結希乃（かみや ゆきの）
Mail：kamiya-yukino@sanko.ac.jp
