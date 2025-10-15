ケイト・スペード ニューヨークから、フルーツカクテルのようなフレグランス「ポップ オードパルファム」が新登場！

2025年10月15日(水) 発売「ケイト・スペード ポップ オードパルファム」

2025年10月15日(水) 、ケイト・スペード ニューヨークから、鮮やかなピンクカラーのグラデーションが美しいボトルに入った新フレグランス「ケイト・スペード ポップ オードパルファム」が登場。



ブランドを代表するシグネチャーラインに、まばゆい輝きとモダンなエッセンスが加わり、新たなチャプターが幕を開けます。ピンク、パープル、オレンジといった鮮やかでポップな香りのカラーパレットに、フルーティ フローラルな香調を重ねた、ハッピーで心躍るような香りです。




新作「ケイト・スペード ポップ」について :
■個性あふれる、ビビットなキャンペーンビジュアル


「ポップ」のキャンペーンビジュアルには、ファイヤーエスケープ（非常階段）を思わせるメタルラダーに腰掛けた2人のモデルが登場。ブランドのルーツであるニューヨークへのさりげないオマージュです。親友同士の2人は、陽気で屈託がなく、自分らしさに溢れたキャラクター。カラフルな花々を背景に、明るく自由で、表情豊かな「ポップ」の世界観を映し出します。



■カラフルではじけるフルーツカクテルのような香り


調香師アマンディーヌ・クレール・マリーが手掛けた新作フレグランス「ポップ」は、エキゾチックなフルーツとクリーミーウッドが織りなす、大胆かつ明るさと喜びにあふれた香り。



トップノートは、ブラッドオレンジやイタリアンマンダリンの爽やかな香りに、ラズベリーのアクセントが加わり、瞬時に五感を目覚めさせます。中心には、ジャスミンペタルとスズランがまろやかでフローラルなセンシュアリティを添え、ラストはシダーウッド、ホワイトムスク、ベンゾインが心地よい温もりで包み込みます。






「ケイト・スペードの明るくてポップなカラーにインスピレーションを受けて、カラフルで


ジューシー、そして遊び心あふれるフルーツカクテルのような香りに仕上げました。


明るく喜びに満ちている“色の爆発”を表現したかったのです。」


調香師　アマンディーヌ・クレール・マリー



【香調】フローラル フルーティ ウッディ



■ポップなデザイン



ケイト・スペード ポップ オードパルファム

ビビットなピンクのグラデーションで彩られたガラスボトルに、ローズゴールドのキャップを合わせ、ケイト・スペードを象徴するスペードのモチーフをあしらった、まさに“ポップ”なデザイン。外箱には、ブランドの伝統的なDNAと現代的な美学を融合させた、鮮やかなマルチカラーのスペード フラワー柄を施しました。







製品名：


ケイト・スペード ポップ オードパルファム


2025年10月15日(水) 発売



10mL　　4,300円　


40mL　　7,700円　


60mL　　11,300円　


100mL　15,700円（すべて税込）





ケイト・スペード ポップ オードパルファム 100mL

新作「ケイト・スペード ポップ」 :
■プレゼントキャンペーン


ケイト・スペード ニューヨークのフレグランス製品を税込 11,770円以上*お買い上げの方に、「オリジナルポーチ」をプレゼント。（*限定品のご購入は対象外となります）



期間：2025年10月15日（水）～ 数量限定、なくなり次第終了



キャンペーン対象製品はこちら


https://latelierdesparfums.jp/collections/kate-spade-new-york　







ケイト・スペード ニューヨーク 既存フレグランス

