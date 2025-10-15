ケイト・スペード ニューヨークから、フルーツカクテルのようなフレグランス「ポップ オードパルファム」が新登場！

ブルーベル・ジャパン株式会社2025年10月15日(水) 発売「ケイト・スペード ポップ オードパルファム」

2025年10月15日(水) 、ケイト・スペード ニューヨークから、鮮やかなピンクカラーのグラデーションが美しいボトルに入った新フレグランス「ケイト・スペード ポップ オードパルファム」が登場。

ブランドを代表するシグネチャーラインに、まばゆい輝きとモダンなエッセンスが加わり、新たなチャプターが幕を開けます。ピンク、パープル、オレンジといった鮮やかでポップな香りのカラーパレットに、フルーティ フローラルな香調を重ねた、ハッピーで心躍るような香りです。

■個性あふれる、ビビットなキャンペーンビジュアル

「ポップ」のキャンペーンビジュアルには、ファイヤーエスケープ（非常階段）を思わせるメタルラダーに腰掛けた2人のモデルが登場。ブランドのルーツであるニューヨークへのさりげないオマージュです。親友同士の2人は、陽気で屈託がなく、自分らしさに溢れたキャラクター。カラフルな花々を背景に、明るく自由で、表情豊かな「ポップ」の世界観を映し出します。

■カラフルではじけるフルーツカクテルのような香り

調香師アマンディーヌ・クレール・マリーが手掛けた新作フレグランス「ポップ」は、エキゾチックなフルーツとクリーミーウッドが織りなす、大胆かつ明るさと喜びにあふれた香り。

トップノートは、ブラッドオレンジやイタリアンマンダリンの爽やかな香りに、ラズベリーのアクセントが加わり、瞬時に五感を目覚めさせます。中心には、ジャスミンペタルとスズランがまろやかでフローラルなセンシュアリティを添え、ラストはシダーウッド、ホワイトムスク、ベンゾインが心地よい温もりで包み込みます。

「ケイト・スペードの明るくてポップなカラーにインスピレーションを受けて、カラフルで

ジューシー、そして遊び心あふれるフルーツカクテルのような香りに仕上げました。

明るく喜びに満ちている“色の爆発”を表現したかったのです。」

調香師 アマンディーヌ・クレール・マリー



【香調】フローラル フルーティ ウッディ

■ポップなデザイン

ケイト・スペード ポップ オードパルファム

ビビットなピンクのグラデーションで彩られたガラスボトルに、ローズゴールドのキャップを合わせ、ケイト・スペードを象徴するスペードのモチーフをあしらった、まさに“ポップ”なデザイン。外箱には、ブランドの伝統的なDNAと現代的な美学を融合させた、鮮やかなマルチカラーのスペード フラワー柄を施しました。

ケイト・スペード ポップ オードパルファム

2025年10月15日(水) 発売

10mL 4,300円

40mL 7,700円

60mL 11,300円

100mL 15,700円（すべて税込）

■プレゼントキャンペーン

ケイト・スペード ポップ オードパルファム 100mL新作「ケイト・スペード ポップ」 :https://bit.ly/4q30Qwg

ケイト・スペード ニューヨークのフレグランス製品を税込 11,770円以上*お買い上げの方に、「オリジナルポーチ」をプレゼント。（*限定品のご購入は対象外となります）

期間：2025年10月15日（水）～ 数量限定、なくなり次第終了

キャンペーン対象製品はこちら

https://latelierdesparfums.jp/collections/kate-spade-new-york

ラインナップについて :https://latelierdesparfums.jp/pages/kate-spade-new-yorkケイト・スペード ニューヨーク 既存フレグランス取り扱い店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?&brand=kate-spade-new-york