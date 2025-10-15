【挑戦の軌跡、今ここに。】総勢30名の難関大合格者が語る“リアルな合格体験記”を期間限定公開！

株式会社カルペ・ディエム

現役東大生を中心に、教育支援事業等を行う株式会社カルペ・ディエム（代表者：西岡壱誠 所在地：東京都中央区）は、難関大学に合格した学生たちによる「合格体験記」シリーズを、2025年10月より期間限定で公開しています。

東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学など、全国の難関大学に合格した30名以上の学生が、自身の受験体験をもとに「大学を目指した理由」「日々の勉強法」「壁を乗り越えた方法」を語ります。成功体験だけでなく、挫折や迷いも含めて共有することで、受験生にとって学びと勇気を与える内容となっています。

「合格体験記」は、10月中に全3回に分けてカルペ・ディエム公式LINEにて配信します。

ぜひこの機会に、カルペ・ディエムLINE公式アカウントを友だち登録のうえ、ご覧ください。

※本企画は 10月限定配信 となります。

※10月31日（金）23:59 をもって、「合格体験記」の閲覧は終了いたしますのでご注意ください。

■概要

配信期間：2025年10月中（全3回配信）

配信媒体：カルペ・ディエム公式LINEアカウント

内容：・大学を目指した理由

・日々の勉強法・生活リズム

・受験直前期のメンタル管理

・「失敗」から学んだこと、支えてくれた人たちへの想い など

＜サンプル＞

群馬県の地方公立高校から10年ぶりに東大合格(https://drive.google.com/file/d/1ZzNpYOE_HmptQ5xrIyhMayLZBLjdgwlO/view?usp=drivesdk)

【LINE登録はこちら】

▶生徒・保護者向け：https://line.me/R/ti/p/@768niyyf

▶教職員向け ：https://line.me/R/ti/p/@413uuvkk

＜カルペ・ディエム公式LINEアカウントについて＞

カルペ・ディエムでは、目的に応じて 「生徒・保護者向け」 と 「教職員向け」 の2種類のLINE公式アカウントを運営しています。

それぞれの立場に合わせた情報をお届けし、学びを支えるパートナーとしてご活用いただけます。

▶生徒・保護者向けアカウント ※LINE登録はこちら！(https://line.me/R/ti/p/@768niyyf)

「東大生ってどんな勉強をしてきたの？」

「勉強と部活動をどう両立すればいいの？」

そんな受験生や保護者の疑問に、現役東大生講師たちがリアルな体験を交えてお答えします。

勉強法の工夫、モチベーション維持のコツなど、日々の学びに役立つ情報を定期的に配信中。

さらに、東大生によるオンライン座談会（不定期開催）も予定しており、

受験を頑張る生徒たちを応援するコンテンツをお届けします。

▶教職員向けアカウント ※LINE登録はこちら！(https://line.me/R/ti/p/@413uuvkk)

全国の学校や自治体で行われている「前のめりな教育実践」や、探究・学習支援の先進事例を厳選して紹介します。

また、東大生が実際に実践してきた勉強法や模試活用法など、

難関大合格を目指す生徒の支援に役立つ情報も配信しています。

今後は「東大生が面白いと思った授業」をテーマに、

オリジナルワークシート付きの教育コンテンツも順次公開予定です。

会社概要

■会社概要

会社名：株式会社カルペ・ディエム

所在地：東京都中央区東日本橋1-2-6 SNS東日本橋ビル2F

設立：2020年 代表：代表取締役社長 西岡壱誠

事業内容：教育事業／出版編集事業／メディア事業

公式サイト：chttps://carpe-di-em.jp/

カルペディア：https://carpe-di-em.jp/media/

■本件に関わる問合せ先

株式会社カルペ・ディエム

担当：石橋

Mail：kishibashi@carpe-di-em.com