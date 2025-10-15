シリコーンハイドロゲル素材の回らない水光カラコン新ブランド『Dewlit(デューリット)』誕生！！
株式会社ホテラバ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡田英幸）は、シリコーンハイドロゲル素材採用の回らない水光カラコンブランド「Dewlit(デューリット)」にユ・ヘウォンさんを起用し、
2025年10月8日（水）より発売いたしました。
【公式通販サイト／ホテラバ（HOTEL LOVERS）】https://hotellovers.jp/hlcateb1dl0001
♦ブランドコンセプト
”一滴の光が、視線を支配する。”
ズレない軸が、美しさの芯になる。
重ねた光のレイヤーが、まなざしに奥行きと透明感をもたらす。
長く続くのは光だけじゃなく潤いも。
まるで瞳と一体化するような、軽やかで快適なつけ心地。
視線を惹きつけるのは、緻密に設計された“美の重心”。
瞳に酸素を届ける新素材 “シリコーンハイドロゲル”×“回らない水光”が誕生！
シリコーンハイドロゲル素材で回らない水光レンズ特有の不快感を極限まで軽減。
快適な着け心地が長時間持続します。
装着後、水光部分が真下の盛れる位置にずっとキープされます。
レンズラインナップ（全5色)
ホテラバでは発売から5日で全5カラーがランキング1位～5位を独占！！
♦デビルデュー♦
神秘的な輝きを放つ高発色の白みグレー
【DIA 14.5mm/G.DIA 13.6mm/BC 8.7mm】
♦ブラウンデュー♦
艶と透明感を仕込むピュアブラウン
【DIA 14.5mm/G.DIA 13.6mm/BC 8.7mm】
♦ピンクデュー♦
恋した瞬間のときめきを閉じ込めたキュアピンク
【DIA 14.5mm/G.DIA 13.6mm/BC 8.7mm】
♦グレーデュー♦
静かで強い存在感を放つダークグレー
【DIA 14.5mm/G.DIA 13.6mm/BC 8.7mm】
♦スノーデュー♦
透き通るほどの透明感と儚さを保つブルーグレー
【DIA 14.5mm/G.DIA 13.6mm/BC 8.7mm】
MODEL /Yu Hyewon(ユ・ヘウォン)
1995年9月6日生まれ、韓国ソウル出身。
韓国を拠点に女優・モデルとして活動。圧倒的なビジュアルで、アパレルやコスメブランドのイメージモデルに多数起用される。そのスタイリッシュな存在感で韓国のみならず日本をはじめとする海外にも多くのファンを持つ。満を持して、日本での活動をスタートした。
（OOO Entertainment所属 https://three-o.tokyo）
■商品概要
〈1day〉
デビルデュー/ブラウンデュー/ピンクデュー/グレーデュー/スノーデュー
入数 ：1箱10枚入り
価格 ：1,760円（税込み）
カラー ：全5色
レンズ ：DIA 14.5mm／G.DIA 13.6mm／BC 8.7mm
含水率 ：47.0％
使用期間 ：終日装用、1日交換
度数 ：±0.00、 -0.75D～-6.00D
（0.25step） -6.50D ～ -8.00D（0.50step）
承認番号 ：30200BZX00117000
ホテラバ渋谷109店オープン
2025年10月14日（火）にオープンしたホテラバ渋谷109店舗では本商品「デューリット」などの
回らない水光のシリコーンハイドロゲルレンズをはじめ、多数のカラーコンタクトレンズを無料で
お試しいただけます。
■HOTEL LOVERS（ホテルラバーズ）について
https://hotellovers.jp
通称「ホテラバ」として会員数150万人、公式LINEお友だち134万人を超える日本最大級の
カラコン通販サイト。
SNSを活かした独自のマーケティングにより、10代におけるカラコン通販サイトの認知率で
1位を獲るなど、日本有数のカラコンショップとなっております。
■発売元：株式会社ホテラバ
東京都渋谷区渋谷3-27-11祐真ビル新館5F
■オフライン直営店
・ホテラバ 福岡PARCO店
・ホテラバ 渋谷109店
■お客様お問い合わせ先
ホテラバカスタマーセンター
TEL : 0120-868-503 / Email :contact@hotellovers.jp