エリエールブランド最高品質※1のトイレットペーパーが来場者投票1位に！「Theエリエール」が第25回JAPANドラッグストアショー「新商品コレクション2025 LIFE部門 好感度大賞」を受賞
大王製紙株式会社（本社：東京都千代田区）が展開する衛生用紙製品No.1ブランド※2の「エリエール」は、エリエールブランド最高品質※1のトイレットペーパー『Theエリエール トイレットティシュー』が、2025年8月に出展した「第25回JAPANドラッグストアショー」の「新商品コレクション2025」にて、「LIFE部門 好感度大賞」を受賞しましたのでお知らせします。
■「新商品コレクション2025」について
「第25回JAPANドラッグストアショー」にて、出展社が出品する2024年～2025年に発売または発売予定の新商品の中から、来場者が好感を持った商品について投票するコーナーです。今回は「LIFE：暮らす」、「FOOD：食べる」、「STYLING：装う」、「BUSINESS：店舗用」の4つの部門に分けて実施され、当社は日用品など142商品が出品された「LIFE部門」で好感度大賞を受賞しました。
■概要
名称：第25回JAPANドラッグストアショー 新商品コレクション2025
開催日時：2025年8月8日（金）～10日（日）
対象：新商品コレクション2025出品の254商品（LIFE部門は142商品）
賞体系：LIFE部門、FOOD部門、STYLING部門、BUSINESS部門の計4部門にてそれぞれ好感度大賞
投票数：9,058票
公式HP：https://www.drugstoreshow.jp/#nic25
■「Theエリエール」マーケティング担当者からコメント
このたびは非常に多くの方からご投票いただき、大変うれしく思います。「Theエリエール」は、ふんわりした「柔らかさ」と水に濡れたときの「破れにくさ」の両立にこだわって発売した商品で、本年8月に実施したリニューアルでは、さらに香りの良さに磨きをかけました。新しく開発したフローラルソープの上質な香りに加え、パッケージフィルムも保香性の高い素材に変更し、トイレをより快適な空間にランクアップしてくれる商品へと改良をしています。ぜひ肌触りの良さだけでなく、爽やかな香りもお楽しみいただければ幸いです。今後も皆さまの日々の生活をより快適にできる商品を展開してまいります。
※1:2025年3月現在の当社エリエールラインナップに基づく（当社調べ）
※2:インテージSRI＋ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算（2024年度メーカー別売上金額）
ー 『Theエリエール トイレットティシュー』商品概要 ー
【商 品 名】 Theエリエール トイレットティシュー 12ロール（ダブル）
【発 売 日】 2025年8月20日（水）から全国発売
【商品内容】 12ロール（ダブル）／オープン価格
【商品規格】 ロール幅:114mm／1 ロールの⾧さ:25m、ピュアパルプ 100％、日本製
【公式HP】 https://www.elleair.jp/elleair-toilet/theelleair/
【商品特長】
・自然由来の柔軟剤を従来の『エリエール トイレットティシュー（ダブル）』の2倍量※3配合。ふんわり感が1.4倍※4にアップ。
・独自の「ネステッドエンボス加工」と「ラミネート加工」を組み合わせることにより、従来の商品と比較して約2倍の吸水力※4と破れにくさを実現。
・「Theエリエール」専用に開発した「フローラルソープの香り」。オレンジの香りがほのかに広がるとともに、清潔感を感じるローズやムスクがふんわりと香り、トイレ空間をやさしく華やかに。
【お問い合わせ】
エリエールお客様相談室 フリーダイヤル：0120-205205
お問い合わせフォーム：https://www.elleair.jp/inquiry/rules
※3:当社『エリエール トイレットティシュー（ダブル）』の規格値との比較（当社調べ）
※4:当社『エリエール トイレットティシュー（ダブル）』との比較（当社調べ）