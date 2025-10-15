アイスマイリー、明日から業務が変わる！生成AI活用の実践アイデア集「生成AIの部署別ユースケース15選」を公開！

株式会社アイスマイリー

AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、生成AIの具体的な活用法を部署別に解説した資料「生成AIの部署別ユースケース15選 -全業種・全職種の業務を変えるヒントと活用法は？-」を2025年10月15日（水）に公開しました。

無料で資料請求する :https://aismiley.co.jp/generative-ai-department-use-cases-15/

■「生成AIの部署別ユースケース15選」の概要

本資料は、営業、マーケティング、人事・総務、経理・財務、カスタマーサポート、研究・開発の6つの部署を対象に、「業務サポート」や「データ分析」、「自動応答」、「法令チェック」などといった15のテーマで、生成AIの具体的な活用法を厳選して紹介するものです。

日々の業務を効率化し生産性を向上させるヒントとして、下記のような活用法を解説しています。（※一部抜粋）

・営業部門：顧客向けの営業資料の自動作成、データに基づく最適なフォローアップ方針の提案

・マーケティング部門：大量の社内データ（売上、在庫、顧客情報等）を自然言語で分析、ターゲット顧客に最適化されたキャンペーン内容の自動生成

・人事・総務部門：求人票や社内規定の自動生成、社内FAQへの自動応答

・カスタマーサポート部門：チャットボットによる24時間365日の自動応答、コールセンターのアフターコールワーク（ACW）自動化

さらに、各部署ごとに企業の成功事例も交え、より実践的な活用法を学べます。

■「生成AIの部署別ユースケース15選」作成の背景

業種業界を問わず、AIの普及と活用は急務の課題となっています。しかし、2018年の経済産業省「DXレポート」によれば、約8割の企業が未だにレガシーシステムを基盤に業務を遂行しており、業務の属人化にも悩まされているのが現状です。

多くの企業でAI活用による業務効率化が必要とされている一方で、「どこから手をつければ良いかわからない」「具体的な活用イメージが湧かない」といった声が聞かれます。このような課題を解決するため、部署ごとの業務内容に即した具体的なユースケースをまとめた本書を作成いたしました。

本資料を通して、皆様の部署における生成AI活用の具体的なイメージを掴んでいただければ幸いです。

参考：経済産業省「DXレポート」(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/20180907_03.pdf)

■「生成AIの部署別ユースケース15選 -全業種・全職種の業務を変えるヒントと活用法は？-」の入手方法

本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。

1,下記『無料で資料請求する』をクリックします。

2,お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。

3,入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。

4,弊社担当者よりメールにて「生成AIの部署別ユースケース15選 -全業種・全職種の業務を変えるヒントと活用法は？-」をご案内させていただきます。

※本資料はサービスの導入を検討している企業に対して配布しております。同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。

※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmiley(アイスマイリー)は企業のDXを推進する国内最大級のAIポータルメディアです。人工知能を搭載した製品・サービスの比較や資料請求を無料でご利用いただけます。

URL：https://aismiley.co.jp/

・AIとは？(https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/)

・生成AIとは？(https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/)

・RAG（検索拡張生成）とは？(https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-rag/)

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F

設立年月日：2018年3月9日

代表者：代表取締役 板羽 晃司

資本金：14,990千円

URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー

担当：AIsmiley編集部

TEL：03-6452-4750

Email：media@aismiley.co.jp