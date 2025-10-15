オルビス、アプリを核にさらなる顧客体験価値創造「ORBIS公式アプリ」リニューアル

オルビス株式会社

オルビス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山口裕絵、以下：オルビス）は、スマートフォンアプリ「ORBIS公式アプリ」をさらにアップデートさせ、2025年10月15日（水）よりリニューアルいたしました。

今後もアプリを核としたCRM戦略を加速し、CX（顧客体験）を高めていきながら、お客様との強固な関係性を構築していきます。

「ORBIS公式アプリ」について：https://pr.orbis.co.jp/orbis_app/(https://pr.orbis.co.jp/orbis_app/)

オルビスは1987年の創業時から大切にしてきた、お客様とのここちよい距離感で寄り添うCRMをベースに、2018年のリブランディング以降、「ORBIS公式アプリ」を核としてよりお客様とのパーソナルな関係性を進化させてきました。

今回のリニューアルは、オルビスの顧客起点を基軸に、お客様のお買い物のニーズやご要望にお応えすべく、お客様にとって「使いやすい、お買い物しやすい」を感じていただき、ここちよいブランド体験をしていただけるアプリにすることにこだわりました。

「ORBIS公式アプリ」は、オルビス公式オンラインショップにおけるお買い物をはじめ、美容やライフスタイルに関する記事コンテンツなど幅広いサービスを提供しています。デジタルながら寄り添う“人肌感”を大切にし商品に限らないブランド体験価値の提供でお客様との関係性構築を強化しています。アプリのダウンロード数は現在、累計600万件以上を突破しています。

「ORBIS公式アプリ」ダウンロード

【iPhone】https://itunes.apple.com/jp/app/orbis/id1204599313

【Android】http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.orbis.orbispoint

■詳しくは下記PDFよりご確認ください

https://prtimes.jp/a/?f=d2061-686-28417ad9a7fa7d8f3ee5ff64727c8112.pdf