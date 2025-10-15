Synflux株式会社が、大阪・関西万博を契機とした経済産業省によるサーキュラーエコノミー広告に賛同

Synflux株式会社

Synflux株式会社（シンフラックス 、以下Synflux｜代表：川崎和也）は、大阪・関西万博で開催した「サーキュラーエコノミー研究所」を契機とした、経済産業省（後援：環境省）のサーキュラーエコノミー広告に賛同し、社名を掲載いたしました。Synfluxは、大阪・関西万博において、複数の催事や企業パビリオンのユニフォーム企画に参画いたしました。

サーキュラーエコノミー広告掲載

当社は、経済産業省（後援：環境省）が推進するサーキュラーエコノミー広告に社名を掲載いただきました。本広告は、2025年10月14日付の日本経済新聞全国版に掲載されております。

特許庁主催「明日を変える知財のチカラ」で展示

特許庁主催の展示において、当社の Algorithmic Couture に関する展示が行われました。本展示では、知的財産の観点から、株式会社ゴールドウインとSynfluxの共同プロジェクト 「SYN-GRID」 の技術およびビジネスモデルの可能性が特集されました。

日付：2025年10月2日(木)～2025年10月10日(金)

時間：9:00～21:00 ※10月2日（木）のみ18:00～21:00

会場：大阪・関西万博会場 EXPOメッセ（WASSE）（大阪府夢洲）

詳細はこちら：

https://www.jpo.go.jp/news/expo2025/index.html

経済産業省「次世代のビジネス革命-未来を拓くサーキュラーエコノミーで生まれる新たなビジネスの可能性-」に登壇

経済産業省主催、大阪・関西万博 EXPOメッセ屋内展示場「WASSE」南ホールにて開催された、循環経済（サーキュラーエコノミー）の認知拡大および資源循環に繋がる行動を学ぶ体験型催事「サーキュラーエコノミー研究所」のトークイベントに、Synflux代表・川崎和也が登壇いたしました。

詳細はこちら：

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/shigenjunkan/circular_economy/action/

北欧館「スウェーデンによる持続可能なテキスタイルとファッション」に登壇

Synflux代表の川崎和也が、大阪・関西万博 北欧館で開催された「スウェーデンによる持続可能なテキスタイルとファッション」にて基調講演を行い、パネルディスカッションに参加いたしました。

詳細はこちら：

https://theme-weeks.expo2025.or.jp/en/program/detail/67d301dbd76c2.html

大阪・関西万博「未来の都市」パビリオン カナデビア株式会社のユニフォームに採用

株式会社ゴールドウインとSynfluxによる「SYN-GRID」のアイテムが、NEUTRALWORKS.（ニュートラルワークス.）のプロデュースにより、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）「未来の都市」パビリオンのカナデビア株式会社のアテンダントスタッフユニフォームに採用されました。

詳細はこちら：

https://www.neutralworks.jp/journal/20250919uniform/

Synfluxの事業内容

Synfluxは「FASHION FOR THE PLANET / 惑星のためのファッション」をミッションに掲げ、2019年3月の創業以来、自社サービスの研究開発をはじめ、アパレル・ファッション企業との新商品開発や、大学・研究機関との共同研究など、多角的に事業を展開してきました。

近年、ファッション産業では自然環境の持続可能性への関心が高まり、生産や設計の過程で環境負荷を低減する新たなテクノロジーやソリューションが強く求められています。

このような市場環境のもと、Synfluxは「ファッションデザインの力で、惑星と人類が生き生きする未来へ」というビジョンを掲げ、機械学習、3Dシミュレーション、アルゴリズミックデザインを駆使したデザインシステム「Algorithmic Couture（アルゴリズミック・クチュール）」を開発・事業化。衣服生産において避けられない素材廃棄を最小限に抑える仕組みを提供しています。

すでに多くのブランドで導入・商用化が進んでおり、H&M財団グローバルチェンジアワード、毎日ファッション大賞 新人賞・資生堂奨励賞、Kering Generation Award Japanファイナリストなど、国内外でその価値が高く評価されています。

Synfluxについて

会社名：Synflux株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目9番11号

代表者：川崎和也／代表取締役CEO

設立日：2019年3月27日

事業内容：ファッションデザインのためのソフトウェア開発、循環型衣服設計・製造支援、サプライチェーンのデジタル化、合理化支援

URL：https://www.synflux.io/