【マルベリー】新作ショルダーバッグ「ハックニー」が登場

マルベリージャパン株式会社

アーカイブコレクションに着想を得た、英国マルベリーの新作バッグ「ハックニー」。

しなやかなフォルムに、ブランドのアーカイブに見られるメタルパーツ「スナップフック」を配し、エフォートレスで洗練された佇まいを演出します。

“都市（City）と自然（Countryside）をつなぐ”というマルベリーの精神を受け継ぎ、その名は、気品ある馬種「ハックニー」と、かつて放牧地として知られたイーストロンドンの同名エリアに由来しています。

サイズはスモールとレギュラーの2展開。

スエード、ハイシャイン レザー、メタリック ラムなど、表情豊かな素材を用いたタイムレスで現代的なスタイルは、移ろう季節の中で、素材の美しさとクラフツマンシップが静かに際立ちます。





エボニー 258,500円



ブラック 258,500円



製品名：ハックニー ショルダーバッグ

サイズ：W 34～42 x H 30 x D 10 cm

価格：238,700円～







ヴィンテージオーク 187,000円



ブロンズ 228,800円



ブラック 198,000円



製品名：スモール ハックニー ショルダー バッグ

サイズ：W 32.5 x H 16 x D 9 cm

価格：187,000円～





マルベリーについて

1971年、英国サマセット州で創業したマルベリーは、英国の遊び心と創造性、クラフト、文化を融合させたライフスタイルブランド。「Made to Last（長く使える、確かなつくり）」を理念に、サステナビリティを重視。2024年にはB Corp認証を取得し、地球と人々にポジティブな影響を与える企業を目指しています。



■マルベリー 公式オンラインストア https://www.mulberry.com/jp/

■マルベリー 公式 Instagram https://www.instagram.com/MulberryEngland

■マルベリー LINE 公式アカウント https://lin.ee/pC2wTJqY

ヴィンテージ オーク 238,700円