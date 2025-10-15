明日、10月16日（木）東京・増上寺の夜空がゲーム世界に！『unVEIL the World-アンベイル ザ ワールド-』の“巨塔”を再現する幻想的なドローンショーを開催

株式会社AlterSky

物流ドローン及びドローンショーの企画・運航サービスを提供する株式会社AlterSky（本社：愛知県豊田市、代表取締役CEO 村井宏行、以下「AlterSky」）は、東京都港区の増上寺（東京都港区芝公園4丁目7-35）にて、2025年10月16日（木）に『unVEIL the World -アンベイル ザ ワールド-』特別ドローンショー「巨塔への旅立ち」（以下、「本ドローンショー」）を実施することをお知らせします。

10月16日(木)、東京タワーの夜空に“新たな巨塔”が出現します。

本ドローンショーは、NetEase Gamesと株式会社集英社ゲームズが共同開発する新作スマホゲーム『unVEIL the World -アンベイル ザ ワールド-』の世界観をモチーフにした特別な演出を行います。ゲーム内で描かれる“巨塔”をはじめ、様々なキャラクターを約500機のドローンで再現し、増上寺から芝公園方向の上空に幻想的かつスケール感あふれる光のアートを展開します。RED MAKER株式会社 が総合プロデュース、運航をAlterSkyが担当します。

■ゲームの世界観

『unVEIL the world -アンベイル ザ ワールド-』は、集英社グループの漫画をはじめとするコンテンツを創る力と、NetEase Gamesのゲームを開発する力を集約させたタイトルです。プレイヤーは躍動感あふれるキャラクターたちと共に、巨大な塔を中心とした壮大な物語や異世界を巡る冒険、戦略性に富んだバトルを堪能できます。

物語の舞台は、果てしない死の砂漠の中心にそびえ立つ巨大な塔。この塔は異世界との「接続点」となっており、無数の異世界へとつながっています。プレイヤーは主人公「ラジ」となり、巨大な塔や異世界を自由に探索しながら個性豊かな仲間と出会い、共に冒険を繰り広げます。そして塔の頂上に存在すると伝えられる、この世界のすべての秘密が隠されていると言われる楽園「エデン」の謎や世界の真実を徐々に解き明かしていきます。

■ドローンショー概要

≪株式会社AlterSky 概要≫

