【eve auto サービスコンテンツ更新】「eve auto」オプション品の紹介資料を公開

株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー、本社：静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野亮介、以下「eve autonomy」）は、このたび屋内外対応型の無人搬送サービス「eve auto(R)」で使用可能な各種オプション品を一覧にまとめた資料を公式サイトにて公開しました。



本資料では、搬送に必要となる基本アイテムに加え、設備連携をサポートする機器や安全機能の向上を目的とした機器など、「eve auto」と組み合わせて利用できる各種オプション品を一つひとつ紹介しています。

導入検討時における構成イメージの把握や、既存設備との適合確認、現場環境に応じた設計検討をスムーズに進められる内容となっています。



近年、製造・物流現場では自動搬送のニーズが急速に高まっており、導入検討時には現場環境や既存設備との適合性を確認することが重要視されています。

今回公開した資料は、そのような現場の声に応え、導入検討段階からより具体的なイメージを持って検討を進められるよう支援することを目的としています。



本資料は、以下のページよりダウンロードいただけます。ぜひお気軽にご利用ください。

- 資料ダウンロード：https://eveautonomy.com/download/option

・自動搬送サービス「eve auto」

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。

eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約50拠点・80台以上が稼働しています。

・eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service

・導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社eve autonomy セールス＆マーケティング部

TEL：0538-40-9170

Mail：mk@eveautonomy.com

Web：https://eveautonomy.com/contact

本社：静岡県磐田市大中瀬868番地1

代表取締役CEO：星野 亮介

HP：https://eveautonomy.com/



eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送業務の無人化を実現するサービス「eve auto(R)」を提供しています。私たちのビジョンは、すべての「働く」に彩りを加え、人々がより豊かで楽しく、喜びに満ちた人生を歩むことができる社会を実現することです。世界最先端の自動運転技術と、長年にわたり培われた品質・信頼を基盤に、世の中の「運ぶ」をアップデートし、新たなワークスタイルの創出に貢献してまいります。

「愛ある者であれ」。この価値観を胸に、私たちは人間らしいアプローチでチーム、事業パートナー、お客様と接し、持続可能で豊かな未来を共に築いていきます。