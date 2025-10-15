【横浜・八景島シーパラダイス】ハロウィンをテーマとしたイベントやフードをご用意！『SEAPARA HALLOWEEN ２０２５』【２０２５年１０月１８日（土）～１０月３１日（金）】

株式会社 横浜八景島

『横浜・八景島シーパラダイス』では、２０２５年１０月１８日（土）～１０月３１日（金）までの期間、シーパラならではのハロウィンイベント「SEAPARA HALLOWEEN ２０２５」を開催いたします。

本イベントでは、ハロウィンを感じる演出を施しながら、生きものたちの愛らしい姿、仕草、動きなどといった魅力をお届けいたします。

ハロウィンに装飾された道をペンギンたちがパレードする「ケープペンギンのハロウィンパレード」をはじめ、寒い地域にくらす生きものたちの生態を解説しながら、特定日限定でホッキョクグマにジャック・オー・ランタンに見立てたカボチャのプレゼントを行う「極地動物のレクチャータイム」、ハロウィンを連想させる楽曲にあわせてイルカたちなどがパフォーマンスを披露する「Animal Life Live！」など、生きものたちの魅力を間近で堪能いただけます。

さらに、島内の一部飲食店舗でハロウィン限定フードも登場し、見るだけでなく実際に味覚でもハロウィンをお楽しみいただけます。

シーパラならではのハロウィンイベントを存分にお楽しみください。

ハロウィンの装飾が施された道をペンギンたちがパレード！「ケープペンギンのハロウィンパレード」

水族館「ふれあいラグーン」では、ぺたぺたよちよちと歩く姿が可愛らしいケープペンギンたちが、暑さが和らぎ秋風が心地よい季節に、ハロウィンの装飾が施された道をパレードいたします。ペンギンたちがぺたぺたと二足歩行で歩き回る可愛らしいペンギンたちの姿は必見です。パレード終了後、ペンギンとの記念撮影をお楽しみいただけます。

開 催 日 ： １０月１８日（土）～３１日（金）まで

時 間 ： １.１０：３０～ ２.１６：３０～ （各回約５分間）

場 所 ： ふれあいラグーン

食欲をテーマとした生態解説プログラムを開催！「極地動物のレクチャータイム」

水族館「アクアミュージアム」１階LABO４「氷の海にくらす動物たち」では、ホッキョクグマ、セイウチ、ペンギンといった寒い地域にくらす生きものたちの生態について解説する「極地動物のレクチャータイム」を開催しております。期間中は、食欲をテーマに自然界での食性や捕食方法などを飼育員が解説いたします。また、１０月１８日（土）～３１日（金）内の特定日限定でホッキョクグマにジャック・オー・ランタンに見立てたカボチャをプレゼントいたします。

本プログラムでは、教科書や図鑑だけでは知ることのできないリアルな生きものたちの生態について、楽しみながら学ぶことができます。

開 催 日 ： １０月１８日（土）～３１日（金）まで

時 間 ： ■平日 １３：１５～

月曜日・木曜日 セイウチ回

火曜日・金曜日 ホッキョクグマ回

水曜日 ペンギン回

■土休日 １２：００～ ペンギン回

１２：１５～ ホッキョクグマ回

１２：３０～ セイウチ回

※各回約１０分間

※曜日により解説を行う生きものが異なります。

場 所 ： アクアミュージアム１F LABO４「氷の海にくらす動物たち」

秋の味覚が満載！「秋のおすすめメニュー」