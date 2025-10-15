ドクターズコスメ開発支援サービス「コスメクチュール」を提供開始

株式会社メディハオ

多様な患者ニーズに応える医療機関づくりを支援する株式会社メディハオは、ドクターズコスメ開発支援サービス「cosme couture（コスメクチュール）」の提供を開始いたしました。

公式ページ：https://medihao.jp/cosmecouture



背景



美容医療の市場は年々拡大を続けており、国内市場規模は2024年時点で約6,000億円を突破しました。2025年以降も女性の美容医療に対する心理的ハードルが低下することによるターゲット層拡大、20～30代を中心とした男性需要の拡大の成長が見込まれています。





こうした中で、医師が監修・開発に関わる「ドクターズコスメ」への注目が急速に高まっています。クリニック内での治療や施術だけでなく、患者の日常ケアにまで医療の知見を届ける“ホームケアの医療化”という流れが進んでおり、患者との関係性をクリニックの外まで広げる「自院ブランドコスメ」のニーズが増加しています。

しかしながら、実際に自院ブランドコスメの製品化を進めるためには、処方開発・成分設計・薬機法対応・パッケージデザイン・販売チャネル構築といった専門性の高いプロセスを複数の事業者と連携しながら進める必要があります。多くのクリニックでは、これらを一から整備するための人的リソースやノウハウ、OEMネットワークを持たず、「興味はあるがどこから始めれば良いかわからない」という声が多く寄せられていました。

そこで株式会社メディハオは、これまでに全国50件以上の医療機関支援実績を通じて培ったノウハウと、バルクや容器など100社以上の製品開発ネットワークを活かし、医師の想いや知見を確かな製品へと具現化するための体制を構築しました。

これにより、医療現場発のブランド開発を「発想段階」から「製造・販売」までワンストップで支援できる仕組みを整えています。



本サービスについて



l 概要

コスメクチュールは、医師やクリニックが自院の理念や専門性を反映したオリジナルコスメを開発・展開できるようにするドクターズコスメ開発支援サービスです。

「医療の知見を、ブランドの力へ」をコンセプトに、製品企画から処方開発、デザイン、販促までをワンストップでサポートします。



01. コンセプト設計

ドクターズコスメ開発の第一歩は、ブランドの核となるコンセプトづくりです。 クリニックの診療方針や患者様のニーズを丁寧にヒアリングし、「誰に」「どのような価値を」「どんな世界観で」届けるのかを明確にします。単なる化粧品開発ではなく、貴院ならではの強みやストーリーを反映させることで、オリジナルブランドの独自性と信頼性を確立します。



02. 処方開発

コンセプトをもとに、安全性・有効性・差別化を兼ね備えた処方を設計します。 ドクターならではの専門的な視点と最新の化粧品技術を組み合わせ、ターゲットとなる肌悩みや使用シーンに最適な成分バランスをご提案。臨床的な裏付けを重視しながら、サンプル試作を通じて「貴院ならでは」の処方を具体化していきます。



03. デザイン

コンセプト設計と処方開発で定めたブランドの価値を、視覚的に表現するのがデザインです。パッケージやロゴ、販促物に至るまで一貫性を持たせることで、「どんな想いで作られ、どんな効果を届けるコスメなのか」を患者様に直感的に伝えます。見た目の美しさだけでなく、コンセプトや処方との整合性を重視し、中身と世界観が一致したデザインをご提案します。



04. 製造

確立した処方とデザインをもとに、医薬品レベルの品質管理基準を満たした国内工場で製造を行います。 安全性・安定性の検証を重ね、患者様に安心してご提供できる高品質な製品へと仕上げます。小ロットから大ロットまで柔軟に対応し、クリニックのニーズに合わせた生産体制をご用意しています。



05. 販売チャネル整備

完成した製品を患者様へ確実に届けるために、最適な販売チャネルを設計・構築します。院内での販売体制づくりはもちろん、ECサイトや自院HPとの連携まで幅広くサポート。 販促資料やオンライン集客施策も含めて、“作っただけで終わらない”実際に売れる仕組みを整備します。



06. プロモーション

オリジナルコスメをより多くの患者様・生活者に知っていただくために、効果的なプロモーション戦略を設計します。 院内での紹介ツールやリーフレットからSNS・プレスリリース・Web広告まで、ターゲットに合わせた最適な施策をご提案。ブランドコンセプトや処方の強みを分かりやすく伝えることで、「信頼され、選ばれるドクターズコスメ」としての認知拡大と販売促進を支援します。

l 対応可能製品- スキンケア（化粧水、乳液、美容液、クリーム、洗顔、クレンジング、フェイスマスクなど）- ヘアケア（シャンプー、コンディショナー、トリートメント、ヘアオイルなど）- ボディケア（ボディミルク、ボディクリーム、ボディスクラブ、ハンドクリームなど）- メイクアップ（下地、ファンデーション、コンシーラー、チーク、リップ、アイメイクなど）l 特徴- 提案力資生堂の商品企画を経験したプランナー、女優プロデュースコスメを手がけた担当者、美容クリニック事務長という化粧品業界・芸能・医療現場、それぞれの現場を熟知した人材がチームを組み、実践的かつ効果的なご提案を行います。単なる商品開発ではなく、「ドクターの想い」と「患者様のニーズ」をつなぐブランドづくりをサポートいたします。- 製造ネットワーク当社もコスメ開発から販売までを一貫して手がけているため、業界特有の流れや注意点を熟知しています。これまで積み上げてきた実績と信頼により、協力工場との強固なネットワークを構築していることで、小ロットからの開発や柔軟な対応が可能で、クリニックの規模やニーズに合わせた最適な製造プランをご提供します。- 販売支援力製品を作るだけでなく、売れる仕組みづくりまでをサポートします。院内での販売トークやツール作成、ECサイトの構築・運営支援、さらにSNSや広告を活用したオンラインプロモーション、イベントやセミナーなどのオフライン施策まで、幅広いチャネルを駆使。ブランドを「立ち上げて終わり」ではなく、継続的に成長させる販売支援を行います。l 選べるプラン<院内販売向けプラン> クリニック内での患者様向け販売に特化したプランです。診療後のご提案や待合室での紹介など、院内での接点を活かした販売体制を構築します。処方設計からデザイン、パッケージ制作、院内で使用できるパンフレット・トークスクリプトの作成までサポート。まずは小規模からオリジナルコスメを導入したいクリニック様に最適です。<院内販売＋EC販売プラン> 院内販売に加えて、オンラインを活用した販売チャネルまで整備するプランです。クリニックに来院できない患者様や遠方の方にも製品をお届けでき、認知拡大と収益性の向上を目指せます。ECサイト構築、決済・配送の仕組みづくり、SNSやWeb広告を活用した集客施策までワンストップで支援。「ブランド」としてしっかり育てたい、積極的に展開していきたいクリニック様におすすめです。

サービス詳細はこちらから :https://medihao.jp/cosmecouture



無料お試しプラン設計のご案内



コスメクチュールでは、初めてご利用いただく方に安心してスタートしていただけるよう「無料お試しプラン設計」をご案内しております。実際のブランド開発プロセスの第一歩となるヒアリングとプラン設計を、費用をかけずにご体験いただけます。

無料お試しプラン設計はこちらから :https://medihao.jp/cosmecouture