秒速収納の超薄型傘「ポケフラット クイック」が2025年度グッドデザイン賞を受賞！

株式会社ウォーターフロントストレスフリーな折りたたみ傘 ポケフラット クイック

株式会社ウォーターフロント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉野 哲）の「ポケフラット クイック」が、この度2025年度グッドデザイン賞(主催：公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞しました。本商品は、累計販売本数2,400万本を突破しているポケフラットシリーズをさらに進化させた新商品です。ポケフラットの特徴である約2.5cmの薄さはそのままに、たたみにくさを解消したストレスフリーな折りたたみ傘です。

当社では、今回の受賞をきっかけに「ポケフラット クイック」の販売促進をさらに進めるとともに、今後もユーザー視点のデザインを取り入れ、使いやすさや、傘を持つ楽しさを両立したものづくりを推進してまいります。

グッドデザイン賞審査委員による評価コメント

円筒ではなくフラットに薄く折りたたまれる独自の骨構造は、カバンの中でかさばらず携帯性に優れ、先代モデルはロングセラーとなっている。環境負荷の低減に配慮した生地へのアップデートなどを経て、この製品は折りたたみ傘が宿命的に持つ、たたむ煩わしさに踏み込んだアップデートが行われた。軽さや強度との兼ね合いも加味しながら、薄いフィルムが形状を整えながら折りたたまれる構造に辿り着くまでに、多くの試行錯誤があったはずだ。

受賞商品概要

商品名：ポケフラット クイック 折 55cm

価格：2,970円(税込)

親骨：55cm

重量：約185g

商品サイズ：直径約100cm/全長約55cm/収納時サイズ約24cm×約6.5cm×約2.5cm

カラー：ブラック、グレー、ダークネイビー

取り扱い店舗：Waterfront JIYUGAOKA/TOKYO、Waterfront 直営オンラインストア、他Waterfront取り扱い店舗

特集ページ：https://water-front.co.jp/pokeflat-quick/

タイパ、スペパ、コスパ！全部が叶う ポケフラット クイック 商品特徴

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eALrN5_QTgI ]

◆驚きの薄さ約2.5cm、重さわずか約185g -スペースパフォーマンス-

傘の持ち運びに困っていませんか？毎日バッグに入れてもかさばらない、ポケットサイズの超薄型。さらに軽量仕様で使いやすさを追求しました。

◆秒速で収納完了 -タイムパフォーマンス-

特許技術で超薄型のまま簡単に素早くたためます。形状記憶のPETフィルム加工により、誰でもスムーズにたためる構造。改札口や玄関先でもサッと収納が可能です。

◆晴れの日でも使える・最大UVカット率98%、UPF50+ ※色ごとに結果が異なります

突然の雨はもちろん強い紫外線からも守る設計。晴れの日にも安心して持ち歩ける1本です。

◆手に取りやすい価格帯 -コストパフォーマンス-

従来の形状記憶傘が5,000～9,000円台で販売されている中、「ポケフラット クイック」は約3分の1の価格2,970円(税込)で展開。使いやすさと価格の“やさしさ”を両立しました。

開発背景

ポケフラット クイックの特徴である薄さとたたみやすさ

ポケフラットは2004年の発売以来、幅広い層に支持されてきたベストセラーです。多くの場所で手軽に購入いただける一方で、その薄さを実現する特殊な構造から「たたみにくい」という声が多数寄せられていました。ウォーターフロントは”お客様の毎日を快適にしたい”という想いのもと、商品企画を行なっています。今回のポケフラット クイックは、ポケフラットが持つ「薄さ」という特長を活かしつつ、折りたたみ傘の「たたみにくい」という弱点を克服したいという想いから生まれました。また、半永久的に効果が維持できるPETフィルム加工を採用した革新的な製品でありながらも、市場の中心価格帯を維持することで、多くの方に手に取っていただける、使いやすさと価格のバランスが取れた最高の折りたたみ傘となリました。

傘ユーザー調査から見えた”不満”と”本当に欲しい機能”

2025年7月、株式会社ウォーターフロントが行ったアンケート調査によると、雨傘を持ち歩く際の不満として、「荷物が増えてかさばる」65.5% 「使用後にたたむのが面倒」31.8%が挙げられました。

雨傘を持ち歩く際の不満

また、雨傘選びで重視されるポイントとしては、「軽さ・持ち運びやすさ」44.0%「価格」43.6% という結果が出ています。

雨傘選びで重視するポイント

この結果からも、多くの方が“持ち運びのしやすさ”、“たたみやすさ”、そして“手に取りやすい価格” を求めていることが明らかになりました。

雨傘に関する調査概要

調査期間：2025年7月30日～2025年8月1日

調査方法：インターネット調査

調査主体：株式会社ウォーターフロント

調査対象：20～60代の男女

有効回答数：1,000名

ポケフラットシリーズについて

ポケフラットはシリーズ累計販売本数2,400万本越えのベストセラー商品です。過去には日本経済新聞社が主催する「日経優秀製品・サービス賞」で、日経各紙に掲載された2万点の中から優秀賞を受賞しています。さらに2024年にはその進化バージョンの「ポケフラット2.0」がグッドデザイン賞を受賞しました。

受賞商品の展示について

累計販売本数2,400万本を突破している ポケフラット シリーズ

11月1日(土)～11/5(水)に東京・六本木の東京ミッドタウンで開催される「2025年度グッドデザイン賞」の全受賞作を紹介するイベント「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」にて、本受賞作「ポケフラット クイック」を展示いたします。ぜひご来場ください。

詳細はこちら https://www.g-mark.org/

グッドデザイン賞とは

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

【傘ブランド Waterfront(ウォーターフロント)について】

Waterfront ブランドステートメント

1986年創業の傘ブランドWaterfrontは、累計販売本数2億本超え老若男女、さまざまなライフスタイルの中でご愛用いただいています。現在まで常に独自の高い機能を追求し、また手頃な価格でお客様の多様なニーズに応えてきました。中でも持ち運びのしやすさに特化した薄型傘「ポケフラット」は累計販売本数2,400万本を超える代表商品です。2025年は株式会社ウォーターフロントに社名変更したことも あり、傘ブランドWaterfrontの新たな魅力を発信していきます。

※Waterfront / ポケフラットは株式会社ウォーターフロントの登録商標です

Waterfront JIYUGAOKA／TOKYOについて

Waterfront JIYUGAOKA/TOKYO

Waterfront JIYUGAOKA／TOKYOは、自由が丘の新たなランドマークとして誕生し、1階から4階までの館内に約500種類、1万本の傘を取り揃えております。バラエティに富んだ商品ラインナップは、日常使いの傘から特別な日を彩るデザイン性の高い傘まで幅広く、訪れるすべてのお客さまに傘の魅力を存分にご体感いただける空間となっております。

【店舗情報】

店名：Waterfront JIYUGAOKA／TOKYO

住所：東京都目黒区自由が丘1-9-1

営業時間：11:00～20:00

電話番号：03-6421-2108

ウェブサイト： https://www.water-front.co.jp/shop/

MAP：https://maps.app.goo.gl/KCohjmMGgwsVAtFNA

【公式SNS】

Waterfront X： https://twitter.com/waterfrontstaff

Waterfront Instagram： https://www.instagram.com/waterfront_official/

Waterfront LINE： https://lin.ee/PjEzpatK

Waterfront TikTok： https://www.tiktok.com/@waterfront_official

【会社概要】

会社名： 株式会社ウォーターフロント

（2025年1月1日付で株式会社シューズセレクションから社名変更しました）

住所： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル6階

事業内容： 傘の企画・製造、卸売

代表取締役：吉野 哲

資本金： 1,000万円