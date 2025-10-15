大阪府河内長野市近郊「引退馬の堆肥を地域の皆様へ」特別価格でご提供へ～馬の養老牧場「ホースレスト」より、土壌改良に最適な堆肥の素材（馬糞）を低価格で販売開始。（和泉市・河内長野市・松原市など）
引退馬の養老牧場を運営する馬の養老牧場「ホースレスト」（大阪府河内長野市）を運営する株式会社 馬事学院（本社 千葉県）では、引退馬の馬糞肥料の需要拡大を目指し、令和7年10月18日～令和7年12月22日までの間、大阪府河内長野市近郊の農業者に対して、馬の堆肥素材「馬糞尿とおが粉（木くず）」を、地域の皆様へ特別価格でご提供致します。
（1） 販売期間
令和7年10月18日（金）～令和7年12月22日（日）
（2）販売価格
● 軽トラック1台分：100円（※現地引き取りの場合）
● 2トン以上ダンプ1台分：300円（※約30km圏内は無料配達）（3）堆肥（素材）の状態
● 馬糞尿とおが屑を混ぜた、やや発酵済みの状態
● 畑の土壌改良や家庭菜園などに最適です
● 最大在庫：約2トンダンプ約20台分
● 定期購入や継続利用のご相談も承ります
（3）引き取り・配達について
● 引き取り場所：大阪府河内長野市高向2001 ホースレスト内
● 配達対応：30km圏内は無料（要事前予約）
大阪府河内長野市にある「ホースレスト」は、約30頭の馬が暮らす、府内最大規模の馬の養老牧場です。
引退競走馬の預託や、乗馬への再トレーニングを行う施設として運営されており、さらに、食肉用として流通する前に肥育場で過ごしていた馬たちの保護も行っています。ホースレストは、馬たちの第二の馬生を支える場として、命に寄り添う活動を続けています。https://horserest.jp/
お問い合わせ先
株式会社 馬事学院 ホースレスト事務局（代表取締役 野口佳槻）TEL：050-6875-3336（受付時間：13:00～18:00）所在地：大阪府河内長野市高向2001
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331825&id=bodyimage1】
馬の糞尿とおが屑のみの素材です（薬品等の使用はありません）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331825&id=bodyimage2】
このような形状になります
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331825&id=bodyimage3】
必要に応じて軽トラ・2トン・4トンで配達します
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331825&id=bodyimage4】
指定される畑などへの直接搬入も可能です
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331825&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社 馬事学院
（1） 販売期間
令和7年10月18日（金）～令和7年12月22日（日）
（2）販売価格
● 軽トラック1台分：100円（※現地引き取りの場合）
● 2トン以上ダンプ1台分：300円（※約30km圏内は無料配達）（3）堆肥（素材）の状態
● 馬糞尿とおが屑を混ぜた、やや発酵済みの状態
● 畑の土壌改良や家庭菜園などに最適です
● 最大在庫：約2トンダンプ約20台分
● 定期購入や継続利用のご相談も承ります
（3）引き取り・配達について
● 引き取り場所：大阪府河内長野市高向2001 ホースレスト内
● 配達対応：30km圏内は無料（要事前予約）
大阪府河内長野市にある「ホースレスト」は、約30頭の馬が暮らす、府内最大規模の馬の養老牧場です。
引退競走馬の預託や、乗馬への再トレーニングを行う施設として運営されており、さらに、食肉用として流通する前に肥育場で過ごしていた馬たちの保護も行っています。ホースレストは、馬たちの第二の馬生を支える場として、命に寄り添う活動を続けています。https://horserest.jp/
お問い合わせ先
株式会社 馬事学院 ホースレスト事務局（代表取締役 野口佳槻）TEL：050-6875-3336（受付時間：13:00～18:00）所在地：大阪府河内長野市高向2001
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331825&id=bodyimage1】
馬の糞尿とおが屑のみの素材です（薬品等の使用はありません）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331825&id=bodyimage2】
このような形状になります
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331825&id=bodyimage3】
必要に応じて軽トラ・2トン・4トンで配達します
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331825&id=bodyimage4】
指定される畑などへの直接搬入も可能です
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331825&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社 馬事学院
プレスリリース詳細へ