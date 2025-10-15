湖南省２号店 「イオンモール長沙湘江新区」 １１月下旬グランドオープン！



イオン株式会社及びイオンモール株式会社は、２０２５年１１月下旬に湖南省２号店として「イオンモール長沙湘江新区」（以下、当モール）をグランドオープンします。

イオンは、中国において成長性の高い内陸部を重点出店エリアと位置づけ、既に４モールを出店している湖北省に加え、昨年には湖南省１号店「イオンモール長沙星沙」をオープンしました。 この度、湖南省でのエリアブランディング確立に向けて、長沙市を東西に分ける湘江川の西側、湘江新区エリアに 出店します。

当モールは、将来性が非常に豊かな国家級新区「湘江新区」の北部に位置しています。至近には高速鉄道「長沙西駅」が２０２６年に開通予定のほか、製造業やＩＴ産業などを主要とする望城開発区が立地。周辺には、高い入居率を誇る大規模な新興住宅地が広がるほか、新区内を南北に貫く幹線道路「雷鋒大道」に隣接、１０数本のバス路線が施設周辺を運行しているなど、持続可能な人口構成と交通の便に恵まれているエリアです 。

【イオンモール長沙湘江新区 施設概要】



・モール名称：（日）イオンモール長沙湘江新区（ちょうさしょうこうしんく）

（中）永旺梦乐城长沙湘江新区（Changsha Xiangjiangxinqu）

（英）AEON MALL CHANGSHA XIANGJIANGXINQU

・所 在 地： 中華人民共和国湖南省長沙市湘江新区金山橋街道

・電 話 番 号 ： イオンモール長沙湘江新区 未定

イオン長沙湘江新区 未定

・責 任 者： イオンモール長沙湘江新区 ゼネラルマネージャー 鈴木 俊哉

イオン長沙湘江新区店 店長 関 偉源

・出店店舗数： 核店舗 イオン長沙湘江新区店

サブ核店舗 ＭＵＪＩ、ＵＮＩＱＬＯ、中影国際影城（シネマ）、無言有閲 （書店）、

鲁比猴（キッズアミューズメント）、

城市英雄（青年向け アミューズメント）、

奥茵体育（スポーツジム ）

専門店 約 ２６０ 店舗

・敷 地 面 積 ： 約 １１３,０００㎡

・延 床 面 積 ： 約 ２３６,０００㎡

・総賃貸面積： 約 ７４,０００㎡

・駐車場台数： 約 ３,２００台

・建 物 構 造 ： 店舗：ＲＣ造（地下１階・地上４階）立体駐車場：ＲＣ造（６階）

・管理運営会社： 永旺夢楽城（湖南）湘江新区商業管理有限公司

・開 業 日： ２０２５年１１月下旬 グランドオープン

・営 業 時 間 ： １～４Ｆ専門店 １０：００ ～ ２２：００

４Ｆ一部アミューズ＆飲食 １０：００ ～ 翌 ２：００

シネマ １０：００ ～ 翌 １：００

ＫＴＶ １０：００ ～ 翌 ５：００

イオン長沙湘江新区 ９：００ ～ ２２：００

・休 業 日： 年中無休

・従 業 員 数 ： 全体約２,０００名（内、イオン長沙湘江新区店 約１２０名）

・基 本 商 圏 ： 車２０分圏 約４３万世帯・１８４ 万人※

※居住者・就業者を合わせた人数

※画像はすべてイメージです

フロア構成



