掃除・収納・安心を1枚に。 「popomi 抗菌プレイマットCLEAN」がグッドデザイン賞受賞！
子育て関連のアイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ 本社：埼玉県川口市、代表：全 心赫）は、自社ブランドpopomi（ポポミ）の「抗菌プレイマットCLEAN」が2025年度グッドデザイン賞を受賞したことをお知らせします。
今後も「子どもたちの未来を豊かに、子育ての時間をより楽しく」をスローガンに、暮らしにやさしく寄り添う商品開発に取り組んでまいります。
【popomi 抗菌プレイマットCLEANとは】
掃除のしやすさ、収納性、住宅環境への適合性に優れた、抗菌仕様の育児用プレイマットです。
小さなお子さまが安心して寝転んだり遊べる快適なスペースを提供します。
■主な特徴
・溝のない構造で、ホコリやゴミがたまりにくく掃除も時短
・抗菌生地を採用し、抗菌証明書を同梱。衛生面への配慮を「見える化」
・中のクッションは化学接着剤を使用しない熱圧着構造で、再資源化も想定した循環型設計
・折りたたみ式・軽量設計・高い防音性により、日本の住宅環境に最適
【開発の背景】
現代の育児家庭では、共働きや核家族化が進む中、掃除や衛生管理に割ける時間が限られています。床に敷くマットには「溝にゴミがたまる」「掃除がしにくい」「収納に困る」などの課題がありました。
さらに、衛生への意識が高まる今、安心を“見える形”で確保したいという声も増えています。そこで、“家族が寄り添い触れ合う時間”を快適に過ごせる場を目指し、清潔に使え、役目を終えた後もリサイクル可能な、環境にも配慮したプレイマットの開発に取り組みました。
【審査委員評価コメント（全文引用）】
育児家庭をはじめ、保育施設、医療機関であたりまえのように使用されているジョイント式マットを、衛生面・環境配慮面からアップデートさせた点が優れている。公共用施設の家具や什器は二次感染防止のためメンテナンスの行いやすさやホコリ溜まりの少ない形状が求められてきたがが、popomi抗菌プレイマットCLEANは意外と盲点となっていたマットの溝に着目し細かな点まで配慮されている。温暖化の影響を受け、猛暑や急な悪天候により外出が難しい状況への対応として、室内での育児の充実はより一層求められており、こどもたちや家族に少しでも楽しめるひと時を贈りたいという気持ちが感じられた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331821&id=bodyimage1】
【製品概要】
製品名称：popomi 抗菌プレイマットCLEAN
価格：17,800円～29,800円（税込）
サイズ：120×160cm/140×200cm/160×200cm/180×200cm
カラー：アイボリー、ベージュ、グレー、ファブリックアイボリー、ファブリックベージュ、ファブリックグレー
販売ページ：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-playmat-js.html
■グッドデザイン賞とは
1957 年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。
国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。
受賞のシンボルである「G マーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe（ロトトべべ）の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331821&id=bodyimage2】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331821&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社A-YO商事
今後も「子どもたちの未来を豊かに、子育ての時間をより楽しく」をスローガンに、暮らしにやさしく寄り添う商品開発に取り組んでまいります。
【popomi 抗菌プレイマットCLEANとは】
掃除のしやすさ、収納性、住宅環境への適合性に優れた、抗菌仕様の育児用プレイマットです。
小さなお子さまが安心して寝転んだり遊べる快適なスペースを提供します。
■主な特徴
・溝のない構造で、ホコリやゴミがたまりにくく掃除も時短
・抗菌生地を採用し、抗菌証明書を同梱。衛生面への配慮を「見える化」
・中のクッションは化学接着剤を使用しない熱圧着構造で、再資源化も想定した循環型設計
・折りたたみ式・軽量設計・高い防音性により、日本の住宅環境に最適
【開発の背景】
現代の育児家庭では、共働きや核家族化が進む中、掃除や衛生管理に割ける時間が限られています。床に敷くマットには「溝にゴミがたまる」「掃除がしにくい」「収納に困る」などの課題がありました。
さらに、衛生への意識が高まる今、安心を“見える形”で確保したいという声も増えています。そこで、“家族が寄り添い触れ合う時間”を快適に過ごせる場を目指し、清潔に使え、役目を終えた後もリサイクル可能な、環境にも配慮したプレイマットの開発に取り組みました。
【審査委員評価コメント（全文引用）】
育児家庭をはじめ、保育施設、医療機関であたりまえのように使用されているジョイント式マットを、衛生面・環境配慮面からアップデートさせた点が優れている。公共用施設の家具や什器は二次感染防止のためメンテナンスの行いやすさやホコリ溜まりの少ない形状が求められてきたがが、popomi抗菌プレイマットCLEANは意外と盲点となっていたマットの溝に着目し細かな点まで配慮されている。温暖化の影響を受け、猛暑や急な悪天候により外出が難しい状況への対応として、室内での育児の充実はより一層求められており、こどもたちや家族に少しでも楽しめるひと時を贈りたいという気持ちが感じられた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331821&id=bodyimage1】
【製品概要】
製品名称：popomi 抗菌プレイマットCLEAN
価格：17,800円～29,800円（税込）
サイズ：120×160cm/140×200cm/160×200cm/180×200cm
カラー：アイボリー、ベージュ、グレー、ファブリックアイボリー、ファブリックベージュ、ファブリックグレー
販売ページ：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-playmat-js.html
■グッドデザイン賞とは
1957 年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。
国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。
受賞のシンボルである「G マーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe（ロトトべべ）の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331821&id=bodyimage2】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331821&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社A-YO商事
プレスリリース詳細へ