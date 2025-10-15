自動車用ギアボックス市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月08に「自動車用ギアボックス市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用ギアボックスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用ギアボックス市場の概要
自動車用ギアボックス市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用ギアボックス市場規模は 2035 年に約 1,104億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 自動車用ギアボックス市場規模は約 763億米ドルとなっています。自動車用ギアボックスに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用ギアボックス市場シェアの拡大は、排出ガス規制に関する厳格な規制と、軽量自動車用ギアボックスの需要の高まりによるものです。EU、アメリカ、アジア太平洋地域の発展途上国における脱炭素化の圧力は、EV、ハイブリッド車、さらには従来型車両においても、排出量の削減と燃費向上を目的とした先進的で軽量なギアボックスの必要性を高めています。
環境意識の高まりは、市場において環境に優しい製品や材料への需要を生み出しています。これは、重量と性能に基づく自動車用ギアタイプの転換に影響を与え、長期的な性能向上の余地を広げています。鋳鉄製のギアボックスを高強度鋼、マグネシウム（Mg）合金、アルミニウム（Al）合金、炭素繊維、ポリマー複合材に置き換えることで、車体の重量を50%も削減できます。これにより燃費も向上するため、軽量ギアボックスは自動車業界において重要となり、市場の成長余地を生み出しています。
自動車用ギアボックスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-gearbox-market/109902
自動車用ギアボックスに関する市場調査では、世界的な燃費規制の厳格化と効率性へのニーズにより、市場シェアが拡大することが明らかになりました。燃費規制と排気ガス規制の厳格化により、自動車メーカーは性能を犠牲にすることなくシステムレベルの効率向上を迫られており、ギアボックスはそこで重要な役割を果たします。
ギアボックスは、ギア数の増加、ギア比のワイドレンジ化、内部摩擦の低減、よりスマートな制御、軽量素材の採用などが可能で、燃費向上と性能と効率向上のメリットをもたらします。これにより、市場においては、AT、DCT、AMT、CVTといったより効率的なギアボックスの需要が高まっています。
しかし、価格への敏感さが今後数年間の市場成長を制約すると予想されています。自動車用ギアボックスに使用されている高度な技術は、コストが高く複雑であるため、市場の自由な成長における価格への敏感さを抑制します。高額なメンテナンス費用と修理費用の必要性は、製品の所有コストを増大させ、購入を阻む要因となります。初期費用の上昇は最終的に車両価格を上昇させ、市場での購買力を低下させます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331711&id=bodyimage1】
自動車用ギアボックス市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用ギアボックス市場セグメンテーションの傾向分析