「BASE」が文化服装学院の学生発セレクトショップ「RE・TENT」のネットショップ開設をサポート！8ブランドが10月21日より期間限定で商品のオンライン販売を開始

この度、BASE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：鶴岡 裕太）が運営するネットショップ作成サービス「BASE（ベイス）」は、文化服装学院（所在地：東京都渋谷区、学院長 相原 幸子）と今年度も連携し、同校の学生が文化祭期間に向けて取り組む学生発セレクトショップ「RE・TENT」のネットショップを10月21日（火）から11月11日（火）の3週間、期間限定オープンいたします。今年度は8ブランドが参加し、商品を販売いたします。

○セレクトショップ「RE・TENT」とは

「RE・TENT」は毎年、文化服装学院の文化祭期間にオープンする、ファッション流通科2年リテールプランニングコースの学生によるセレクトショップです。同学科の学生がグループに分かれ、コンセプト設定をしてブランドを立ち上げ、企業との交渉、国内外の商品仕入れ、PR、販売まですべて学生自身が行い、ブランド運営をしていくという取組みです。

昨年度までの累計売上は6,100万円と実績を積み上げている取組みで、今年度も文化祭期間中の店舗運営と、期間限定のオンライン販売を行います。

＜昨年度の様子＞

「BASE」は同校で、ネットショップ開設の授業プログラムを提供しております。授業プログラムでは、学生の皆様が将来オンラインビジネスを展開する際に即時に活用できる知識を提供し、文化祭では実際に「RE・TENT」のネットショップを開設・運営することで、より実践的な活動をサポートしております。

今年度は、6月にネットショップ開設に関する特別講義を行いました。また、「RE・TENT」に向けたネットショップ開設・運営に関するアドバイスも随時行っております。

■「RE・TENT」について

公式サイト： https://retent-unei.jimdosite.com

公式Instagram： ＠retent_bfc(https://www.instagram.com/retent_bfc/)

参加ブランド数： 8ブランド

＜商品の販売について＞

オンライン販売期間： 10月21日（火）～11月11日（火） 23時59分まで

会場販売期間： 2025年11月2日（日）～11月4日（火） 9時30分～17時00分 ※ 4日のみ16時00分まで

会場所在地： 東京都渋谷区代々木 3 - 22 - 1 文化服装学院 遠藤記念館前広場

＜参加ブランド＞

・shh attic（シーアティック） https://shhattic.kawaiishop.jp(https://shhattic.kawaiishop.jp)

ブランド名は「こどものころに作った秘密基地」の意味。幼い頃に感じた幸せやときめきを今も大切にしていきたいという思いから生まれたブランド。刺繍入りジップパーカー、オリジナルバッグ（パターンから作成）、グミ、アクセサリーなどを販売予定。

・prismine（プリズミン） https://prismine.official.ec(https://prismine.official.ec)

Prismineは「Prism（光を分散させるプリズム）」と「Mine（私のもの）」を組み合わせた造語。性別や固定概念に縛られず、一人一人が持つ「色」が一番輝けるスタイルを一緒に作っていくブランド。オリジナルロゴをフード部分にプリントしたフーディーをメインに、ソックス、ナップザック、33club様とのコラボ商品であるバッジを販売予定。

・albertinesyndrome.exe（アルベルティーネ シンドロームドットエグゼ） https://exe.supersale.jp(https://exe.supersale.jp)

思春期、青年期の脳内（妄想や思考）を、成人になった私たちの目を通すことで客観的に見つめ直し、グラフィックとしてファッションに落とし込んだ商品を製作するブランド。プリントTシャツ、プリントスウェット、刺繍Gジャンを販売予定。

・coquu（コキュウ） https://coqui.fashionstore.jp(https://coqui.fashionstore.jp)

【日常に彩りを】Add color to your everyday life.

日常生活に彩りを加えられるようなファッションアイテムを提案し、ファッションに苦手意識のある方々にも、新しい一歩を踏み出すきっかけを目指す。パターンから作成したニットパーカーをメインアイテムとし、ソックス、アクセサリーを販売予定。

・kunugi（クヌギ） https://kunugi.base.ec(https://kunugi.base.ec)

毎日のふとした瞬間に気分をちょっと上げる、自分を好きになるようなトキメキ。ニットパーカーをメインに、ナップサック、ソックスなどそれぞれナチュラルなデザインで自然素材を取り入れたディテールが魅力的な商品を販売予定。

・Ventura（ベンチュラ） https://ventura.fashionstore.jp(https://ventura.fashionstore.jp)

ピンクをテーマカラーとした海外ガールファッションを通じて遊び心や個性の解放を感じて貰えるような女の子のメイクルームがコンセプト。全てのアイテムに大きなプリントをあしらっていて、Tシャツ、スウェットパンツ、ナップサック、サングラスを販売予定。

・wave haze（ウェイブヘイズ） https://wavehaze.base.ec(https://wavehaze.base.ec)

WAVE HAZEは、「揺れ動く感情＝WAVE」と「曖昧で掴めない心の輪郭＝HAZE」から着想を得た、「感情のかすみ」をテーマに、「揺らぐ感情を纏う」という新しい自己表現のかたちを視覚的に提案。総柄パーカーやシアートップス、マーブル模様のリングやねじれたフォルムのシルバーリング、ブレスレットなどのアクセサリーなど「揺らぎ」をイメージした商品を販売予定。

・Stim X（スティムエックス） https://stimx2025.theshop.jp(https://stimx2025.theshop.jp)

直訳すると「好奇心を刺激する」という意味で、商品や接客を通してワクワクする、何かが始まりそうな高揚感といった感情を届けたい。プリントパーカー、プリントビーニー、ブランドタグを付けたマフラー、シルバーリングを販売予定。

【文化服装学院からコメント】

文化服装学院 ファッション流通科2年 教員 佐藤雄太郎 氏

今年度もBASE株式会社様のご支援をいただき、各ブランドのネットショップ立ち上げをスムーズに進めることができました。その過程で学生たちは、単に指示を受けて作業を行うのではなく自ら課題を発見し、解決のために工夫を凝らす姿勢を見せてくれました。こうした主体的な取り組みが、ショップ全体のクオリティ向上へとつながっています。

また、商品物撮りの技術習得においても、最初は慣れない機材や構図に苦戦しながらも、試行錯誤を繰り返すことで表現の幅を広げ、商品の魅力を最大限に引き出すページ作りができるようになりました。撮影スキルだけでなく、どうすれば「お客様に伝わる表現」になるのかを考える視点も養われています。

【文化服装学院 ファッション流通科2年リテールプランニングコースとは】

ファッション流通科2年リテールプランニングコースでは、小売店舗の企画から運営のための基礎知識と実務を学びます。そしてセレクトショップをオープンし、実践的体験をします。また、社会人としてのコミュニケーション能力や、マナーについての習得も目標としています。

ファッション・ビジネスの基礎から、品揃えや商品企画のために必要なマーケティング活動、商品の生産発注や仕入れ業務、受注販売活動などにおける営業戦略とノウハウ、さらに販売促進の企画と手段など、具体的なケーススタディや実務演習などの形で学んでいきます。また小売店舗の出店企画から品揃え計画、仕入れ、販売、計数管理など店舗運営の具体的な実務についても実習をまじえて習得し、セレクトショップの営業体験をします。日本のファッション市場には世界中のブランドや商品があふれ、また一方では、日本の製品も世界市場へ向けられています。語学やコミュニケーションツールの使用方法と合わせて、国際感覚を身につけることも重要な課題となります。

販売職として経験を深め、将来的にはリテールプランナーやセールスマネージャー、エリアマネージャー、ショップ経営を目指す人、バイヤーや商品企画職に進む人材などが、メーカーや商社から期待されています。

「BASE」は、今後も文化服装学院との連携を通じて、未来のクリエイターの経済活動を支援いたします。

また、クリエイターを育成・支援する企業・団体との連携を通じてクリエイターが活動しやすい環境構築に取り組んでまいります。

◯学校法人文化学園 文化服装学院 https://www.bunka-fc.ac.jp/(https://www.bunka-fc.ac.jp/)

2023年に創立100周年を迎えた、日本初の服飾専門教育機関です。これまでに30万人以上の卒業生を輩出し、現在も多くの人材がファッション業界の第一線で活躍しています。また、海外メディアによる世界のファッションスクールランキングにおいては、日本で唯一選出されるなど世界の有名校と肩を並べ、常に注目を集めている、日本を代表するファッションスクールです。

○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com(https://thebase.com)

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品の企画・生産・製造等、クリエイティブな活動をされている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、240万ショップにご利用いただいています。

「BASE」では、すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能、文章作成の業務を軽減する機能「BASE AIアシスタント」など、簡易な操作で利用できる幅広い機能によってショップ運営をサポートしています。個人や少人数のチームでもより効率的で効果的なネットショップ運営を実現し、ものづくりをはじめとしたショップオーナー様にしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”創出や、売上向上をサポートしています。

料金プランは初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランを提供しており、ショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。

＜「BASE」の情報発信について＞

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のネットショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してショップを運営するノウハウを発信しています。

オウンドメディア「BASE U」： https://baseu.jp

「BASE」公式Instagram @BASEec： https://www.instagram.com/baseec

「BASE」公式X @BASEec： https://x.com/BASEec

「BASEコミュニティ」公式X @BASEecCommunity： https://x.com/BASEecCommunity

ネットショップ作成サービス「BASE」は、サービスの提供やショップオーナー様との活動を通じて、クリエイターエコノミーの推進・支援、DE&Iの実現に取り組んでおります。

【会社概要】

会 社 名： BASE株式会社 （英語表記 BASE, Inc.）

代 表 者： 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地： 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立： 2012年12月11日

資 本 金： 87億3,500万円（2024年12月末日現在）

U R L ： https://binc.jp

事 業 内 容 ： ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 係 会 社： PAY株式会社、want.jp株式会社、株式会社Ｅストアー

BASEグループは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームをはじめ、あらゆる人々の可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。