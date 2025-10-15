【ホテルヴィスキオ大阪】2人でお部屋でゆっくり過ごすクリスマス。冷製オードブルBOX付きのクリスマス宿泊プラン

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルヴィスキオ大阪（大阪市北区芝田2-4-10：総支配人 小島由智）では、2025年12月23日（火）から12月25日（木）の3日間限定で、冷製オードブルBOX付きのクリスマス宿泊プランを販売いたします。

お部屋でゆっくり楽しめる冷製オードブル ※写真はイメージです。冷製オードブルBOXはフロントでのお渡しとなります。

外食の混雑が予想されるクリスマス時期でも、ホテルで落ち着いて食事と会話を楽しみたい方におすすめの本プランは、お部屋でゆっくり楽しめる冷製オードブルBOXがセットになっています。オプションのスパークリングワインを加えれば、カップルでの記念日やご友人とのご褒美ステイ、クリスマス女子会にもぴったりです。また、翌日は通常より1時間長く12時のチェックアウトで朝もゆっくりお過ごしいただけます。リニューアルしたばかりの多様なメニューが揃う朝食ブッフェもこの機会にぜひお楽しみください。

スーペリアツイン（ホテルヴィスキオ大阪）

大阪駅・梅田駅至近のため、混雑の移動ストレスが少なく、お仕事の後や観光・ショッピングの予定と合わせて楽しむにも便利な当ホテルで、聖夜の特別な時間をお過ごしください。

詳細は以下の通りです。（価格には税金が含まれております。）

■【1日20食限定 冷製オードブルBOX付き】クリスマスプラン（レイトチェックアウト

期間：2025年12月23日(火)～12月25日(木) ※予約開始は2025年10月15日(水)～

価格：

エコノミーダブルルーム 2名1室1泊 9,800円

スタンダードダブルルーム 2名1室1泊 11,950円

モデレートダブルルーム 2名1室1泊 14,250円

モデレートツインルーム 2名1室1泊 14,250円

スーペリアツインルーム 2名1室1泊 16,950円

※上記は1名様料金です。 ※朝食付きは1名様プラス3,000円です。

詳細・ご予約はこちら :https://www.hotelvischio-osaka.jp/rooms/packages/000100<冷製オードブルBOXメニュー内容>

魚介とカブラのアーリオオーリオ / ハムとオリーブ / スモークサーモンと赤キャベツのマリネ / ポテトサラダ しらすと青しそ / ローストビーフと白菜 わさび風味 / 彩りサラダ / 瓢亭卵と合鴨 / チーズ盛合せ / デザート

※オプション：スパークリングワイン1本（フルボトル）2,000円

※冷製オードブルBOXはフロントでのお渡しとなります。

■10月から朝食がリニューアル！出来立てメニューが並ぶライブキッチンが魅力

店内の窯で焼き上げる地鶏やグリル野菜は出来立てをご用意豊富なメニューを取り揃えた朝食ブッフェ

ライブキッチンの『エッグステーション』では、シェフ特製のふんわりオムレツを目の前で仕上げます。また店内の窯で焼き上げる地鶏やグリル野菜は、塩やオリーブオイル、トマト味噌やサルサヴェルデなど、イタリアンならではのソースとともにお楽しみいただけます。

イタリアンデリや温製料理、和惣菜に加え、お粥やパン、フルーツなど豊富なメニューを取り揃えた朝食ブッフェです。

時間：7:00～10:00（L.O. 9:30）

料金：大人 3,500円 小人 (4～12歳) 2,000円

[ご宿泊者様優待価格] 大人 3,000円 小人(4～12歳) 2,000円

■ホテルヴィスキオ大阪について（https://www.hotelvischio-osaka.jp/）

JR大阪駅から北へ5分、地下鉄梅田駅や阪急大阪梅田駅にも近い利便性でありながら、自然を感じていただけるリラックスと寛ぎの空間を提供しています。

客室には、より快適な寝心地を提案する「シモンズ社」のホテルオリジナルモデルのベッドや、こだわりのリネン類やアメニティを揃えています。また、全館禁煙・全客室に空気清浄機を設置するなど、安全安心にご利用いただけるように努めており、長期滞在に便利なコインランドリーも館内に備え、大阪観光にもビジネスでのご利用にも最適です。

ホテル1階には、「大阪×イタリアン」をテーマにしたレストランがあり、朝食ブッフェやランチブッフェ、ディナータイムにはアラカルトメニューを提供しています。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

詳しくは下記のURLよりご覧ください。

■JRホテルメンバーズ：https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント：https://wester.jr-odekake.net/wester_app/