GMOあおぞらネット銀行、アメックスの口座振替への対応を10/15～開始

GMOあおぞらネット銀行（以下、当社）は、本日2025年10月15日（水）より、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.（以下、アメリカン・エキスプレス）が発行するクレジットカードのご利用代金について、円普通預金口座（法人、個人、個人事業主）*からの口座振替に対応いたします。

*提携サービス口座につきましては、アメックスに限らず口座振替をご利用いただけない口座もございますのでご注意ください。

当社は、2021年7月の「第二創業期」以降、法人のお客さまに特化したサービスの展開を推進しています。中でも、口座振替の対応先の拡充は多くのご要望をいただいており、これまでに国税、社会保険料、国民年金保険料、労働保険料の納付に加え、中小企業基盤整備機構の経営セーフティ共済、日本政策金融公庫の融資金返済など、業界をリードする対応を進めてまいりました。

「アメックスのカードの利用代金を口座から引き落としたい」というお声は、2018年7月の当社事業開始当初より継続的にいただいており、振替対応の実現に向けて調整を重ねてまいりました。このたび、長らくお待ちいただいたお客さまの声にお応えし、対応を開始する運びとなりました。

当社はこれからも、お客さまのニーズに寄り添い、お客さまの利便性向上に資するサービスの提供に努めてまいります。

■口座振替の設定について

口座振替のお申込・変更については、アメリカン・エキスプレスから口座振替依頼書をお取り寄せいただき、必要事項をご記入のうえ、ご提出をお願いいたします。https://www.americanexpress.com/jp/support/guide/how-to/direct-debit/

【GMOあおぞらネット銀行株式会社について】

「すべてはお客さまのために。No.1テクノロジーバンクを目指して」をコーポレートビジョンに掲げ、新しいネット銀行として2018年7月に誕生しました。システム開発を内製化することで、お客さまに寄り添った金融・決済サービスをスピード感をもって提供しています。オンラインでの口座開設申込や、申込から利用開始までのスピード、各種手数料の安さ、利便性の高い資金調達サービス、銀行APIの充実などを理由に、スモール＆スタートアップ企業のお客さまを中心にご利用が急増していることを受け、中長期の戦略として3つの大きな柱「1.スモール＆スタートアップ企業向け銀行No.1」、「2.BaaS（組込型金融サービス）No.1」、「3.テックファーストな銀行No.1」を掲げ、“お客さまのビジネスの成長＝当社の成長”として、共に成長する銀行であるべく、当社一同、新たなシステムの開発や、サービスの提供などに向けて邁進しております。

■参考URL：口座振替サービスについて

【GMOあおぞらネット銀行株式会社 会社概要】

本店：東京都渋谷区道玄坂1―2―3 渋谷フクラス

代表者：代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 山根 武

資本金：241億2,996万円

URL：https://gmo-aozora.com/